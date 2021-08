Fue eliminada de La Voz, se burlaron de ella y amenazó con un juicio: "Estoy enojada"

Jéssica Amicucci, abogada, considera denunciar a Ricky Montaner por haberla tratado mal y aseguró que el programa está armado.

Jéssica Amicucci, exparticipante de La Voz Argentina y además abogada, contó mediante un vivo en su cuenta de Instagram que considera iniciar acciones legales contra la producción de Telefe, después de que utilizaran su imagen a modo de burla para una publicación en redes sociales. Además, aseguró que Ricky Montaner, su excoach, le había gritado y que el programa “está armado”.

A través de su testmionio, Jéssica dijo que estaba muy molesta con el programa y que incluso decidió irse del país. “Yo no voy a seguir viviendo en Argentina, definitivamente, después de todo esto”, comenzó. “Yo me anoté en un concurso que está armado, en donde la voz, el trabajo y el esfuerzo no sirven de nada. Me anoté porque tengo un sueño, que es dedicarme a cantar. He ido a castings toda mi vida y me ha costado mucho todo, lo único que quería era tener un momento para demostrar”, continuó.

"Yo estoy enojada con el programa, estoy evaluando hacerle una demanda por el mal uso que hicieron de mi imagen”, agregó. Según Amicucci, la cuenta de Instagram oficial de La Voz Argentina había publicado un meme con su cara: una captura de pantalla de su gesto de enojo el día en que se quejó de su compañera de equipo, Esperanza. Además, dijo que para hacer este posteo la bloquearon en Instagram. “Me bloquearon para hacer esto”, afirmó.

Por otro lado, Jessica Amicucci se mostró enojada especialmente con el silencio de La Sole y Lali Espósito, que no la defendieron en el supuesto momento en el que Ricky le gritó. “¿Y dónde están las jurados? Cuando me gritó sufrí muchísimo. Te trata mal, a mí me trató mal”, sentenció.

El escándalo entre Jéssica Amicucci y Esperanza Careri

En una de sus presentaciones, en donde los participantes hacían dúos, Jessica y Esperanza cantaron juntas. Al terminar, la participante de La Voz acusó a su compañera de no haberse juntado a ensayar, justificando así los errores vocales que tuvieron en su performance.

“Yo no estoy acostumbrada a cantar esa canción en esa tonalidad y fue muy duro trabajar. Voy a ser honesta: fue muy difícil trabajar juntas, hubo dos ensayos donde (Esperanza) no quiso cantar y yo, aunque esté enferma, canto igual”, reprochó la abogada.

En su defensa, Esperanza explicó que sufre de alergias y que le habían recomendado evitar gastar la voz, para estar bien el día de la competencia. Los fanáticos de La Voz Argentina consideraron “buchona” esta actitud de Jéssica y, rápidamente, comenzaron a circular miles de memes en las redes sociales, que ahora, la misma producción del reality utilizó en sus redes sin el consentimiento de ella.

En su devolución, Ricky Montaner le había marcado: “Por más que ella no haya querido cantar, en la parte en la que desafinaste estabas cantando sola”, a lo que Jéssica le respondió que eso había sido consecuencia de los nervios. “Sí, mi amor, pero están nerviosos todos”, le respondió el integrante de Mau y Ricky. En el video del momento, no se le escucha levantarle la voz a Amicucci, por lo que no se sabe si los gritos ocurrieron realmente por fuera de la filmación o si fue una percepción de ella.