Beto Casella se desató y fue lapidario con un jurado de La Voz Argentina

El conductor de televisión hizo un análisis del nuevo reality de Telefe y no dudó en hacer una dura crítica hacia algunos miembros.

Después de un informe de Bendita sobre La Voz Argentina, el conductor Beto Casella hizo referencia a la gran cantidad de integrantes de la familia Montaner que hay en el reality show de canto. Con su perspicaz sentido del humor, el presentador hizo su crítica al ciclo conducido por Marley, que se emite todas las noches por la pantalla de Telefe.

“A mí me distraen los Montaner. No sé, algo me pasa. Es raro, es rara la presencia de Montaner ahí, él y la familia”, comenzó su descargo Casella y continuó: “Primero que hay, en ese programa, un Montaner cada metro y medio cuadrado, algo viene a buscar a la Argentina”. De esa manera, con su picante impronta, el conductor de televisión dejó en claro que no entiende la necesidad de juntar a tantos miembros de la misma familia en el programa.

Por su parte, la icónica panelista de Bendita, Edith Hermida, también se refirió al tema y sostuvo que quizá este tipo de movidas en clan tengan que ver con su fuerte espíritu religioso. “Viste que él está con todo lo de la religión, es religioso, evangélico. Canta todas canciones como ‘Dios así lo quiso’”, lanzó la conductora de Está en tus manos. Y Casella agregó: “Todo bien con la iglesia evangélica que nos siguen, la mitad de nuestro televidentes son cristianos evangélicos, pero Montaner”.

Sin lugar a dudas, por el tono en que pronunciaron cada una de esas palabras, los miembros de Bendita no tuvieron animosidad para con el intérprete de Tan Enamorado, sino que solo hicieron algunos chascarrillos sobre la cantidad de Montaner que hay en el ciclo. De hecho, Stefi Roitman, quien se encarga del contenido de redes de La Voz, también pertenece al clan, ya que es la prometida de Ricky Montaner, el mayor de los hijos del segundo matrimonio de Ricardo.

Fue letal

Hace algunos días, Casella fue noticia tras arremeter contra Juana Viale, ya que ésta juzgó en su programa a la actriz Gladys Florimonte por sus preferencias políticas. “Lo de Juanita es hiriente, no solamente con Gladys, sino con todos los actores que durante la pandemia no pudieron trabajar. Le tiraron con el archivo, '¿vos dijiste que querías un cambio? ¡Ahí lo tenés!' Para mí eso se lo sopló la abuela, le habrá dicho 'hacele acordar cuando me dijo a mí que quería un cambio'”, remató el conductor, algo indignado con la actriz de Malparida.