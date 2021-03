"¿Kirchnerpedia?": la insólita acusación de La Nación a Wikipedia

La Nación vs Wikipedia. El periodista Diego Cabot acusó a la enciclopedia digital de kirchnerista.

La Nación publicó un insólito artículo en el que acusa a Wikipedia de ser poco parcial, al punto de ser kirchnerista. La nota está firmada por el periodista Diego Cabot, que con una notoria indignación sostuvo que la enciclopedia digital tomó una clara postura a favor del kirchnerismo que se ve reflejada en sus artículos.

En principio, Cabot apunta contra Wikimedia Argentina, en donde se escriben contenidos argentinos y habla de una batalla ganada por parte del movimiento kirchnerista que, según sus dichos, parece haberse apropiado de Wikipedia y mantiene el control de qué artículos se publicarán y de qué manera. "El relato K ha impuesto su visión en prácticamente todo el contenido que tiene algún interés político o histórico", afirma Cabot, muy convencido.

Los fundamentos que usó en su nota dejan en evidencia su intención. Por ejemplo, el periodista se queja de la información que hay en los artículos de Milagro Sala o de Amado Boudou, porque primero hacen referencia a su cargo en lugar de hablar de sus causas penales, que también son mencionadas. En cambio, se lamenta porque en el perfil del ex presidente Mauricio Macri figura cuántas ausencias tuvo en sus cargos políticos o también se queja porque indican que el programa PPT de Jorge Lanata tuvo una postura crítica hacia el peronismo y, sobre todo, al kirchnerismo.

Al finalizar la nota, hace una polémica declaración en la que compara cuántos caracteres hay que leer para encontrar la primera causa penal de Cristina Kirchner con la cantidad que hay que leer en el perfil de Mauricio Macri: "Es necesario leer 93.608 caracteres para encontrar los primeros datos de las causas penales que arrastra Cristina Kirchner. Que no tema el lector, no tendrá que leer tanto si mira el perfil de Mauricio Macri: la referencia a Panamá Papers aparece a los 8000 caracteres".

El principal reclamo de Cabot es que es notorio el "discurso kirchnerista" de Wikipedia, lo que hace que se vuelve un espacio con contenidos poco fiables y con falta de equilibrio, sesgados y parciales. Pero también hubo una queja personal por parte de Cabot, que mencionó al comenzar su polémico descargo.

El reclamo de Diego Cabot a Wikipedia

Diego Cabot comienza su artículo en La Nación demostrando que se siente dolido porque su perfil fue eliminado de Wikipedia por ser irrelevante. "Esta nota está escrita por un periodista cuyo perfil ha sido eliminado de Wikipedia por ser irrelevante", sostuvo Cabot y explicó que fue borrado porque no tiene página propia en ninguna otra Wikipedia de otro idioma, es desconocido incluso en su propio país, tampoco gano ningún premio".

Indignado, el periodista destacó que ganó 18 premios con La Nación y que se lo acusa de tener un perfil lleno de datos irrelevantes "con la intención de alargar el artículo a falta de trayectoria de este personaje”. "El 'personaje', claro está, soy yo", dice Cabot, con tristeza.

Por esta desilusión, Cabot dice haber decidido empezar a escribir un artículo apuntando directamente contra Wikipedia. "Algo desilusionado, decidí escribir un artículo relevante, de esos que suelen dar chapa para entrar en Wikipedia. No se me ocurría nada, y entonces me entusiasmé con esbozar algunas líneas sobre la enciclopedia universal digital más importante del mundo", admitió el periodista y comenzó a elaborar su teoría de que Wikipedia es kirchnerista.