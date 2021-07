L-Gante le marcó la cancha a Clarín por querer usarlo para atacar a Cristina Kirchner: "Yo no salí a desmentir"

L-Gante se cansó de que Clarín lo usara para criticar a la expresidenta y los humilló en las redes sociales.

L-Gante está en boca de todos. Luego de ser nombrado por Cristina Kirchner en un acto en Lomas de Zamora, el artista fue requerido por los periodistas opositores que buscaron en todo momento tergiversar sus declaraciones para atacar a la vicepresidenta. El cantante se cansó del uso político que le dieron y desmintió a Clarín en sus redes sociales.

En el lanzamiento de Conectar Igualdad en Lomas de Zamora, donde acompañó al gobernador Axel Kicillof, Cristina Kirchner aprovechó para mencionar la importancia en su implementación y trajo como ejemplo el caso del rapero argentino de L-Gante, quien comenzó con una netbook dada con este plan. Feinmann, Canosa y otros periodistas de la oposición lo buscaron para entrevistarlo y saber si la historia era cierta. El exponente de la Cumbia 420 corrigió un detalle de la anécdota y esto fue material para que todos los medios hegemónicos atacaran a la expresidenta acusándola de mentir en su discurso.

Cuando L-Gante vio las publicaciones, en especial de Clarín, utilizó sus redes sociales para marcarles la cancha: "Yo no salí a desmentir, solo dije la verdad. Uno no trata de ensuciar a nadie, yo comprendo claramente que una persona puede estar con la información no tan precisa. Aclaro totalmente que esa netbook es muy útil y yo acomodé mi vida comenzando de ahí. Así que por lo tanto yo valoro mucho el proyecto ese que una vez hubo".

El comentario de L-Gante contra Clarín en Instagram.

Además, el cantante realizó una historia en Instagram dedicada a Cristina Kirchner en agradecimiento por la mención: "Esta historia la hago solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y tomó el cargo de nombrarme en cadena nacional por el reconocimiento de mis logros", expresó. En el video, también se leía: "Con todo respeto, sinceridad y sin intención política. Aunque haya tenido muchas críticas por usar mi nombre de algún tipo de referencia y lo mezclen con mis letras. Quiero que sepan que yo me hice famoso por cantar la realidad. Y que gracias a esa netbook hoy yo acomodé mi vida y a mi familia", arrobando a la expresidenta.