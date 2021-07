Canosa trató a L-Gante de "chorro" y él le desmanteló todas sus mentiras en vivo

El cantante de cumbia reconocido por la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desarmó una a una las mentiras de Viviana Canosa.

Viviana Canosa quiso burlarse del músico L-Gante -artista argentino reconocido por la Vicepresidenta Cristina Kirchner- y en un mano a mano el artista desmanteló una a una sus mentiras y su discurso de odio. "La computadora la uso para mi día a día. Soy una buena persona, comprendo a la gente de pueblo", sentenció el músico ante una Canosa totalmente humillada, que no tuvo reparos en tratarlo de "chorro".

"¿Quién sos L-Gante?, ¿de dónde venís?", arrancó Canosa, cuando le avisaron que L-Gante le iba a dar una entrevista desde México, lugar donde estaba en el momento. Desde lejos se escuchó el desagradable comentario del panelista Pablo Battaglia: "Un barrilete cósmico". Sin reaccionar ante el ataque de odio, L-Gante se presentó: "Primero, buenas tardes. Yo me llamó Elian Rodríguez, soy de la localidad de Rodríguez, Buenos Aires. Y así como dijo Cristina, yo soy un pibe que cumplió el sueño de la música con la netbook".

Picante, la conductora macrista le consultó: "Recién nos preguntábamos si Cristina quería cautivar electorado joven mencionándote. ¿La conocés a Cristina personalmente?". "No, personalmente no. Me causó un gran impacto estar como referente y ejemplo. Yo solo hice lo que gustaba, con los bajos recursos que tenía", respondió el artista, emocionado por el reconocimiento de la Vicepresidenta. Con el objetivo de humillarlo al aire, Canosa le preguntó por su historia de vida y por el contenido de sus letras pidiéndole que se las explique.

"Yo no trato de transmitir malos mensajes, solo cuento mi realidad. No es algo para que imiten. En los momentos malos, la pase mal y en los buenos, bien. Traje un género nuevo que es la cumbia 4.20, la cumbia villera de la actualidad", explicó L-Gante, con mucha paciencia, antes de que la conductora arremetiese con un "sentí que hablabas de drogas, de violencia de género, de falopa. ¿Me traducís tus canciones?"

Sin darle espacio para sus operaciones, L-Gante la reubicó el foco de la noticia (que Cristina lo reconoció por haber progresado con un logro de su gestión) y le dijo: "El mensaje que está transmitiendo Cristina es el logro que yo pude conseguir. No te voy a contestar eso. No me arrepiento de la letra porque yo canto mi realidad. Yo soy una persona que fuma marihuana"

"¿Y qué me decís del lenguaje tumbero y la violencia de género de tus canciones?", siguió Canosa, sin dar el brazo a torcer. Una vez más, el artista le aclaró: "Lenguaje tumbero, sí, violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie". Acto seguido, explicó que por vivir en una realidad complicada muchas veces tuvo que faltar a la escuela y Canosa aprovechó, una vez más, para lanzar un desesperado zarpazo hiriente. "¿Te faltó morfi, educación? Para entender. Es Cristina la que habla de vos como referente y sin embargo no tuviste acceso a un carajo por lo que me estás contando. ¿A quién votaste?". Sin guardarle bronca L-Gante la dejó enmudecida: "Vivi, el voto no se dice. La netbook del Gobierno no la tuve en la escuela. Vendí el celu, por la compu".

Sin ningún tipo de pruebas, argumentos ni simpatía Canosa jugó su última carta y trató al artista de "chorro": "¿Fue un choreo? Hablemos claro". "No, cómo voy a chorear", retrucó L-Gante, quien para cerrar con el ataque de odio de Canosa, agregó: "Me llegó de otro lado pero yo le di buen uso. La computadora la uso para mi día a día. Soy una buena persona, comprendo a la gente de pueblo". Humillada, la conductora macrista no dio espacio a que su panel hiciera preguntas y cortó la entrevista.