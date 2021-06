"Chetos y con poco barrio": las definiciones de L-Gante de los lectores de Clarín

L-Gante apuntó directamente contra los lectores de Clarín que lo criticaron en los comentarios de la entrevista que pronto saldrá en el diario argentino.

En las últimas horas L-Gante se volvió viral gracias a una respuesta con mucha altura en la que apuntó contra los lectores de Clarín que lo criticaron: "Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarin que tiene menos barrio que Alex caniggia no me esperaba menos jajaja pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre van a haber". El artista nacido en General Rodríguez también aseguró que "quizás pronto" se tome vacaciones para estudiar tres carreras y hacer quedar a sus críticos "como unos monos con teclado".

En los últimos meses L-Gante fue noticia gracias la repercusión que tienen sus canciones y el crecimiento exponencial que estuvo experimentando, que lo llevó a una exitosa gira por España que ya está terminando. Como un punto destacado también puede mencionarse su visita a la casa de Ibai Llanos, el famoso streamer español que ya entrevistó a algunas grandes figuras del deporte y la cultura.

Así como hubo muchos usuarios que bancaron al artista también aparecieron comentarios sumamente despectivos contra el cantante nacido en General Rodríguez. "Hermosa nota!! Me gusto mucho compartir con su equipo", comenzó respondiendo L-Gante al adelanto que mostró Clarín en redes sociales de una entrevista que pronto saldrá en el reconocido diario argentino. Pero lo más picante de su respuesta llegaría inmediatamente después: "Estuve leyendo comentarios y ante un público como el de Clarin que tiene menos barrio que Alex Caniggia no me esperaba menos jajaja".

"Pero bueno, chetos subestimando gente humilde siempre van a haber", agregó L-Gante apuntando y destrozando a quienes lo criticaron en la publicación de Clarín. Además, el cantante también aseguró que está "completamente firme para que vean como es y fue" su realidad para llegar al lugar que ostenta y que se ganó hoy en la música argentina y latinoamericana.

L-Gante disparó contra los lectores de Clarín

Para cerrar su descargo, Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, volvió a disparar con altura: "Quizá pronto me tome unas vacaciones y me estudie 3 carreras diferentes así los hago quedar como unos monos con teclado". El cantante ya dejó España y pronto volverá a viajar, esta vez a México, donde brindará una serie de shows.

El artista lanzó hace una semana Tu Reo, una canción que tiene toques folklóricos y que ya superó las 3 millones de visualizaciones en YouTube. Con más de 164 millones de reproducciones, la colaboración con Bizarrap en la Music Session #38 (o simplemente Villarap) es la tercera más vista del canal del joven productor argentino.