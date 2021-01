Karina La Princesita está en boca del Cantando 2020 y de los televidentes de El Trece. Hace algunos días, la famosa cantante dio que hablar luego de que se mostrara en público con su nuevo novio: Nicolás Furman, el músico que la enamoró. Pese a la alegría que le causa este nuevo noviazgo, en las últimas horas realizó una confesión inesperada que tomó por sorpresa a Ángel de Brito y los panelistas de Los Ángeles de la Mañana.

Durante la edición de este jueves, De Brito hizo foco en las fotos de Karina junto a Furman y luego le consultó: "¿Tenías ganas de estar de novia?". La artista musical no dio vueltas y manifestó: "No, dije: 'Seguramente voy a morir sola". Inmediatamente después, los miembros del programa reaccionaron con gritos y alborotaron el estudio.

Luego, una panelista le preguntó si le gustaría volver a ser madre. Y curiosamente, Karina La Princesita advirtió: "Sí, sí, porque la veo a Sol (su hija) muy grande e independiente, no me da mucha bolilla. No quería estar de novia. Pensé que no iba a querer más a nadie".

Y finalmente, los miembros del programa le resaltaron a Karina que su pareja Nicolás Furman (43 años) no tiene hijos, detalle por el que la cantante expresó: "Yo ya quería ser madre de nuevo. Es cierto, él no tiene hijos. Es verdad... Ja".



Karina La Princesita estuvo varios años soltera luego de haber terminado su relación con el Kun Agüero:



En 2017, Karina La Princesita y el Kun Agüero terminaron su relación. Y luego, la cantante optó por no compartir más detalles de su vida privada. Más de tres años después, y tras haber conocido a Nicolás Furman, tiene un temor: "Tengo miedo a que se esfume la magia de un día para otro. Igual yo ya estoy como que es muy normal eso".

"Estamos bien, tranquilos. Lo hemos hablado porque yo me siento tan cómoda y él también es como que conocemos las salidas de cada uno, medio raro, me da hasta miedo. Es muy mágico", añadió la artista de música tropical.