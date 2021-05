Karina Jelinek le paró el carro en vivo a Gabriel Schultz: "Estoy hablando con Jey"

Sin filtro, Karina Jelinek frenó a Gabriel Schultz cuando el panelista la quiso apurar para que respondiera una pregunta en Los Mammones. "Te ubicó en la palmera en dos segundos", replicó divertido Jey Mammón a Schultz.

Recientemente, Karina Jelinek reveló que estaba iniciando el proceso para convertirse en madre a través de la subrogación de vientre. En la noche del miércoles, la modelo pasó por Los Mammones, donde tuvo un tenso cruce con Gabriel Schultz. Mientras la invitada charlaba con el conductor, Schultz los interrumpió y quiso apurar a la modelo, que rápidamente le paró el carro al panelista. "Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey", disparó Jelinek sin filtro y para sorpresa de todo el estudio.

Desde que debutó a principios de año, Los Mammones se convirtió en uno de los bastiones de América TV, además de que suele ser el programa más visto del canal. Jey Mammón se transformó en un entrevistador ameno y divertido, con el que los invitados se muestran abiertos y entretenidos. Casi sin polémicas ni momentos tensos, la buena onda es una constante que se vislumbra en el ciclo desde enero. Pero en la noche del miércoles se produjo un cruce entre la invitada y Gabriel Schultz, uno de los panelistas.

La tensa situación se produjo en pleno mano a mano entre Karina Jelinek y Jey Mammón, cuando el conductor le consultó a la invitada si era difícil ser ella, al considerarla "una de las minas más bomba de la Argentina". "¿En serio? ¿Por qué pensás eso?", se hizo la desentendida Jelinek ante la sorpresa de Mammón. La invitada insistió: "¿Por qué pensas eso? No, yo no lo pienso. Me parece que hay chicas mucho más lindas. Mirala a Silvina Escudero. ¡Mirá lo que es esta bomba! ¿Qué decís?".

"¿Vas a preguntar todo, Karina? ¡Respondé una!", cortó en seco Gabriel Schultz la dinámica de las constantes repreguntas de Jelinek. Algo incómoda pero contundente, la modelo le paró el carro en seguida: "Escuchame una cosa, estoy hablando con Jey". Rápido de reflejos y para descontracturar una situación que se tornó en poco agradable, Jey Mammón se dirigió a su panelista y terminó de liquidarlo al asegurarle que lo "ubicó en la palmera en dos segundos".

En su paso por Los Mammones, Jelinek también dejó otras divertidas declaraciones sobre cómo transitó la pandemia, sus ex parejas y si se tomaría un café con Nicolás Cabré. "Ya me tomé el cafecito con Nicolás Cabré" contestó pícara la mediática, sin dar más definiciones sobre un rumor que circuló hace años. También reveló que le gusta orinar en la naturaleza, el mar, donde sea: “No me aguanto y hace mal retener”.