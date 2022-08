Así vive Juan Darthés en Brasil mientras espera la continuidad del juicio

Las imágenes pertenecen a una reunión familiar. El actor declarará el próximo 20 de octubre en el juicio que le inició Thelma Fardin por abuso sexual.

Mientras espera por la continuidad del juicio que le inició Thelma Fardin por violación, Juan Darthés pasa sus días entre San Pablo y Río de Janeiro en el más profundo hermetismo. En las últimas horas se filtró un video del actor en la intimidad de su casa en Brasil y las imágenes lo muestran muy relajado con su familia.

Este registro sale a la luz cuando todavía faltan dos meses para que el exprotagonista de telenovelas se presente ante la Justicia brasileña para declarar por primera vez en el juicio por la denuncia de abuso sexual que le realizó Thelma Fardin.

Darthés vive en Barra de Tijuca junto a su familia. Antes de este nuevo material, ya se había dado a conocer una foto donde se lo pudo ver limpiando el balcón del lugar en el que vive.

Juan Darthés en su departamento en Brasil.

A principios de junio, el juez federal de San Pablo, Ali Mazloum, rechazó el pedido que hizo el artista de postergar el reinicio del proceso. Mientras tanto, Fardin lleva cuatro años buscando Justicia.

Cómo sigue el juicio contra Darthés por Thelma Fardín

A través de una conferencia de prensa, la actriz Thelma Fardin confirmó que en septiembre próximo se reanudará el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual y además indicó que será la primera vez que el acusado preste declaración indagatoria frente a la Justicia de Brasil. Cabe recordar que el proceso se inició en diciembre del 2018 cuando Fardin presentó, en Nicaragua (lugar donde se dieron los hechos), una denuncia por delito de abuso cometido durante el 2009, en medio de una gira de la novela "Patito Feo" cuando ella tenía 16 años y él, 45.

Tras la denuncia y posterior acusación, con pedido de captura y alerta de Interpol de por medio, el proceso judicial se inició el 30 de noviembre del 2021. Durante el juicio, desfilaron once testigos por vía remota ante el juez Ali Mazloum; entre ellos se destacó el testimonio de Fardín quien brindó su declaración en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Casi un año después, Darthés deberá dar testimonio luego de aplazar en reiteradas ocasiones la investigación.

"No va a ser público por pedido del acusado. Pedimos la totalidad transparencia de los hechos pero ellos pidieron la confidencialidad de todo el proceso", confirmó Carla Andrade Junqueira, abogada de Thelma en la Justicia de Brasil. Al mismo tiempo, afirmó: "Tampoco quería que nosotros, como parte, participáramos de la declaratoria pero el juez no hizo lugar porque tenemos derecho. Él y sus abogados participaron de la declaratoria de Thelma. Vamos a estar todos, pero no se puede publicitar".

"Estamos convencidos de que la prueba que hay es contundente, demuestra la responsabilidad de Darthés en el hecho. Las expectativas son de que el sistema de administración de justicia de Brasil le dé una respuesta a la víctima. Que le diga: 'Te animaste a denunciarlo, soportaste todo lo que tuviste que soportar, a lo que lamentablemente te tuvimos que someter y yo doy una declaración de culpabilidad o inocencia'", agregó el abogado Martín Arias Duval. Y sumó: "A mí me parece que si Darthés hubiese pensado que podía demostrar su inocencia, no se hubiese ido a Brasil para evitar responder a la Justicia de Nicaragua".

Con respecto a la expectativa de sentencia, Andrade Junqueira expresó: "En Brasil, la práctica judicial es de aplicar siempre la sentencia con pena más baja, es algo legal allá. Si hay una posible pena de 8 a 16 años, el juez trata de aplicar 8. Siempre en beneficio del acusado. Después, tenemos que hacer un ejercicio de agravantes para intentar subir la pena".

"Tuvimos que ir a Brasil porque él se profugó, sigue teniendo un pedido de captura de la Interpol. Es importante aclarar eso. Están todas las garantías dadas para él. También hay que pensar las formas para darle garantías a las víctimas", agregó Thelma. Mientras que sostuvo que el camino de la Justicia "es muy difícil" y que en lugar de ser reparatorio, como se espera, es "un sinfín de burocracias". Por último, pidió a la Justicia que dé el ejemplo y esté a la altura de las circunstancias.