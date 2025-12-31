El Impostor juego online: dónde jugar con el celular o en internet

El juego El Impostor causó furor en redes sociales y se convirtió en una moda por fuera de las pantallas y para hacer más divertidas las reuniones familiares o de amigos. Cuáles son las reglas y cómo podés jugarlo con el celular u online.

El Impostor: cómo jugarlo online o con una aplicación

El juego de El Impostor es uno de los más elegidos para las reuniones y previas. La dinámica es simple y efectiva: a todos los jugadores se les da una palabra secreta, menos a uno, que es el impostor. Su objetivo es fingir que sabe de qué se habla sin quedar expuesto y descubrir la palabra, mientras el resto intenta descifrar quién es. En caso de no tener el juego de mesa, para que no haya una persona que tenga que repartir la palabra y se quede sin jugar, se pueden usar aplicaciones o páginas virtuales.

Existen ciertas aplicaciones gratuitas para jugar al impostor de manera fácil y rápida

Apps para jugar al impostor con el celular

Imposter Who? : está disponible en Google Play. Se puede elegir la cantidad de jugadores, de impostores, las categorías (cuenta con una gran variedad) y establecer o no un tiempo límite en la partida.

Undercover : está disponible en Android e iOS, pueden jugar desde 3 hasta 20 personas online o en persona. Incluye los roles de ciudadano, impostor y Mr. White

Spyfall / Spyfall 2 (modo impostor): está disponible en Android e iOS es similar al juego del impostor, pero con ubicaciones. Es gratis solo hasta tres jugadores, pero se pueden armar grupos para jugarlo.

Páginas online para jugar al impostor sin descargar apps

Si preferís jugar desde la compu o el celular sin tener que descargar aplicaciones, existen páginas online funcionan directo desde el navegador y donde se puede jugar:

El-Impostor: se puede buscar en línea la página de El-Impostor que está en español. Se puede armar una sala privada en línea para compartir con tus amigos y hya una variedad de categorías de palabras secretas. No requiere registro obligatorio, solo poner tu nombre.

Word Impostor: esta página se encuentra en inglés, pero al igual que la anterior es una gran opción para jugar sin tener que descargar aplicaciones.