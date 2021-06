Las burradas de Juana Viale en El Trece que hizo estallar las redes: "¿Es como una jerga?"

Juana Viale recibió la visita de varios macristas en La Noche de Mirtha Legrand y protagonizó un programa sumamente insólito. Los increíbles errores conceptuales de la conductora fueron el foco de las críticas de las redes.

El último sábado por la noche, Juana Viale protagonizó un programa sumamente insólito en El Trece. Como siempre, la conductora transitoria del ciclo La Noche de Mirtha Legrand recibió la visita de gente vinculado al macrismo y opositora al gobierno de Alberto Fernández. Y una vez más, la actriz hizo comentarios sumamente insólitos que, rápidamente, las redes sociales se encargaron de resaltar.

En aquel programa, "Juanita" contó con una mesa conformada por el ex diputado macrista Emilio Monzó, y los periodistas Jorge Fernández Díaz, Nicolás Wiñazki y Federico "Negro" Bulos. Curiosamente, este último la dejó en ridículo luego de que la presentadora intentara hacer una crítica contra el Oficialismo.

Asimismo, diversos usuarios de Twitter resaltaron las burradas que Juana Viale dijo a lo largo de la entrevista. Entre ellas, se destacó una que hizo cuando Fernández Díaz dialogaba acerca de la vida familiar que llevaba en la infancia: "Yo vivía en una casa pobre de Palermo, que era dirigida de alguna manera por mi tío-abuelo, quien era un asturiano que, como no quedaba bien ser español, italiano o polaco simulaban que eran argentinos".

"El hermano de mi tío-abuelo tocaba la gaita y él lo hacía tocar la gaita en el sótano de la casa para que no lo escucharan los vecinos y no se enteraran de que éramos gallegos. Yo crecí hablando bable, que es el lenguaje de los asturianos", agregó el periodista. Sin embargo, la nieta de Mirtha Legrand consultó: "¿Era como una jerga?". Fernández Díaz la observó un tanto incómodo y luego le marcó: "Es el lenguaje de los asturianos".

Por otra parte, Emilio Monzó le comentó a Juana Viale que, en 2008 y debido a la Resolución 125 (Proyecto de Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, que desató un conflicto con el campo), fue echado del cargo de ministro de Agricultura en la Provincia de Buenos Aires, cuando Daniel Scioli era el Gobernador. Sin embargo, la conductora le consultó: "¿Pero vos estabas a favor o en contra de la 125?".

Como si fuera poco, Monzó opinó que, de cara a las próximas elecciones, los gobernadores de cada provincia no se arriesgarán demasiado: "Los gobernadores van a cuidar sus quintas". Aun así, Viale volvió a quedar expuesta: "Pero cuando decís ‘su quinta’, ¿hablás de su propiedad privada o de sus provincias?". Y el ex diputado de Juntos por el Cambio aclaró al instante: "No, no, sus provincias".

Las repercusiones en Twitter tras las burradas de Juana Viale en El Trece