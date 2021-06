El Negro Bulos dejó en ridículo a Juana Viale en El Trece: "Dejame respirar"

¡Momento tenso en El Trece! Federico "El Negro" Bulos le frenó el carro a Juana Viale y la dejó mal para en La Noche de Mirtha.

Durante el programa del último sábado de La Noche de Mirtha Legrand, Juana Viale vivió un momento tenso con Federico "El Negro" Bulos. Mientras debatían sobre la reciente suspensión de la Copa América 2021 en Argentina, por los casos de coronavirus en el país, el periodista la cruzó con un picante comentario y la dejó en ridícula.

Luego de que el ex diputado del macrismo Emilio Monzó y los periodistas Nicolás Wiñazki y Jorge Fernández Díaz junto con "Juanita" intentaran lanzarle dardos al Gobierno Nacional por la repentina suspensión del certamen internacional de fútbol, Bulos intentó aclarar un poco el panorama de cómo se decidió que el torneo no se juegue.

"El día previo a que suspendieran la Copa América en Argentina, el Gobierno se fue explayando no de manera oficial porque estaba instalando que se jugaba. Mientras nosotros estábamos preparando la artillería periodística para prepararnos para ese momento, el Gobierno empezó a deslizar, insisto, con algunos mensajes no oficiales. Ya nos llamaba la atención lo que decía la ministra de Salud", marcó el hombre que acompaña a Sebastián "El Pollo" Vignolo por la pantalla de ESPN.

Wiñazki se metió en la conversación y agregó: "Vizzotti dijo que la Copa América en Argentina no estaba confirmada". Y el periodista deportivo indicó: "Exacto, fue el primer indicio. Creo que Conmebol bajó las banderas del armado de la Copa América en Argentina, retira la posibilidad de hacer efectivo el torneo, pero el primero que da el paso es el Gobierno Nacional".

Un tanto indignada, Juana Viale consultó: "¿Antes que la Conmebol? ¿Y por qué la Conmebol lo anunció primero?". Y luego Bulos sostuvo: "Sí, antes que la Conmebol". En tanto, Wiñazki volvió a acotar y resaltó: "Para que el Gobierno no quedara en offside".

El picante cruce de Federico "El Negro" Bulos con Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand

Consciente de que en la mesa habían cuestionado al Gobierno Nacional por dejar que se jueguen las competencias cuando hubo suspensión de clases presenciales, "El Negro" hizo una reflexión que dejó en ridícula a la nieta de Mirtha Legrand: "Yo tengo una visión particular. En los tiempos en que vivimos, una decisión coherente que el Gobierno tuvo... puede ser cualquier Estado, te voy a decir qué pienso de la industria del fútbol y de lo que Conmebol ofrece. Se habla mucho y en la interna se conoce poco desde los que están fuera del ambiente".

"El fútbol es un lugar privilegiado del resto de las personas de la sociedad vivimos. El fútbol tiene testeos cada dos días. Ni vos ni yo ni los ciudadanos tienen esta posibilidad. El fútbol ofrece burbujas sanitarias para viajes internacionales de partidos que tenemos nosotros los periodistas que hacemos coberturas, pero que no tenemos el resto de los ciudadanos. La Conmebol ofreció hace 15 días, no un año, para jugar la Copa Libertadores corredores sanitarios, con burbujas sanitarias establecidas. Está demostrado que hay un 0,7% de contagio", agregó Bulos.

Juana Viale lo interrumpió y marcó: "Salvo en River". Sin embargo, Fede Bulos le respondió: "Estaba seguro de que ibas a mencionar a River. Tuvo 20 casos de positivos de coronavirus. Una negligencia en River. Alguien rompió la burbuja y se armó un escándalo. La negligencia es humana. Se dice mucho: 'Quieren jugar como sea'. Por supuesto que el fútbol es un negocio, pero también es una industria. Y quiero que se sepa también esto porque del fútbol vivimos miles y miles de personas. Yo lo defiendo como fuente de trabajo y lo defiendo con mucha pasión como cualquiera lo haría. Nosotros estuvimos casi un año sin fútbol y tenés una incertidumbre, la que podría tener cualquiera en cualquier actividad".

Consciente de que mucha gente se indignó por la posibilidad de que se jugara la Copa América y nunca pidió la suspensión de la Libertadores 2021, el periodista de ESPN pidió un poco de coherencia a la hora de hacer los reclamos en la mesa: "Los peluqueros se juntaron para reclamar que los dejen de abrir. Los actores y actrices elevaron la voz para que los dejen laburar. Bueno, nosotros también queremos laburar en el fútbol. ¿Por qué no se va a jugar la Copa Libertadores si se jugó y Conmebol ofreció seguridades? Por supuesto que después pueden haber burbujas que se rompen. En River se rompió en Boca también".

Juana Viale volvió a interrumpir y exclamó: "Pero la Copa América es distinta, vienen delegaciones del exterior".

Federico Bulos: "Dejame respirar, eh".

Juana Viale: "Respirá un poquito". ¿Cómo un país va a aceptar una Copa América, con lo que implica la cantidad de gente, y me dicen que mi hijo no puede ir al colegio? Me cierran la escuela".

Federico Bulos: "Me parece a mí, esto es una opinión muy modesta. Esto es una cuestión sanitaria, que tiene que ver con cada Estado, con sus respectivos encargados de estas áreas van decidiendo. Una cuestión médica o sanitaria no la podemos definir por el humor de las personas, de nosotros. A mí también me jode que los chicos no puedan ir a la escuela". Y agregó: "¿Sabés cómo llega una delegación de fútbol a un partido? Hace 15 días se jugaron un montón de partidos internacionales por la Copa Libertadores, hubo argentinos en Brasil".