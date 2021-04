El último sábado, Juana Viale debió llevar adelante un atípico programa de La Noche de Mirtha Legrand. Antes de iniciar el mismo, la conductora realizó un sorpresivo anuncio: un famoso la dejó plantada en la mesa y se ausentó a último momento, detalle que sin dudas captó la atención de los televidentes.

La presentadora, quien lucha en el rating con el programa PH Podemos Hablar -conducido por Andy Kusnetzoff- comenzó el ciclo de anoche agradeciéndole a los invitados presentes: Carlos Melconian, Nicolás Wiñazki, Carolina Píparo y Diego Montes. Sin embargo, tuvo que realizar una aclaración al respecto.

"Muchísimas gracias a todos por estar acá en la mesa, especialmente a usted Doc. (Diego Montes), que como todos saben iba a estar Conrado Estol, pero como estuvo con un contacto estrecho con un coronavirus positivo no pudo", indicó Juana Viale. Luego, dirigiéndose a Montes, le comentó: "Te llamamos y viniste como buen médico, era una urgencia y viniste".

Segundos después, la nieta de Mirtha Legrand anunció que Conrado Estol envió un video explicando el motivo por el cual no pudo asistir al programa: "Juanita, te pido disculpas que no voy a poder estar en tu comida. Literalmente, cuando estaba estacionando el auto para llegar, me avisa un productor de un programa donde estuve ayer viernes, que alguien dio positivo".

"Tuve contacto estrecho con una persona que dio positivo. A pesar de que estuve 15 minutos, lo tuve a dos metros y ni siquiera hablamos frente a frente, lo correcto y seguro es que yo me aisle por la seguridad de los demás. Te agradezco muchísimo la invitación y espero que alguna vez la podamos hacer la entrevista. Muchas gracias", añadió el doctor.

Cómo le fue a Juana Viale en la lucha por el rating de la TV con Andy Kusnetzoff

El último sábado por la noche, Juana Viale recibió a Carlos Melconian, Nicolás Wiñazki, Carolina Píparo y Diego Montes como invitados de La Noche de Mirtha, por El Trece y sumó 6.6 puntos de rating. Por otra parte, Andy Kusnetzoff condujo PH Podemos Hablar, donde recibió la visita de Luis Novaresio, Gladys "La Bomba Tucumana" y Sabrina Rojas, Nicolás Magaldi y Mey Scápola: hizo un promedio de 7.1 puntos de rating y se consolidó como el gran ganador de la batalla.

Sin embargo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en otras oportunidades, la lucha por el rating entre ambos conductores ha sido mucho más peleada. ¿Podrá Juana Viale ganarle a Andy Kusnetzoff en las próximas ediciones?