Diego Ramos se sumó a las críticas contra Juana Viale por cruzar a Gladys Florimonte

Luego de que la nieta de Mirtha Legrand acosara a Gladys Florimonte, varias figuras sumaron su repudio. Esta vez, el ex TV Nostra fulminó a Juana Viale.

Diego Ramos se pronunció apuntó contra Juana Viale, luego de que la conductora interina de las mesas de Mirtha Legrand montara una cacería política en vivo contra Gladys Florimonte por haber votado a Alberto Fernández.

El domingo pasado, en la mesa de Mirtha Legrand, Juana Viale incomodó a Gladys Florimonte al preguntarle sobre sus preferencias políticas y como no le fue suficiente, se burló de la situación económica de la actriz. Al igual que varias figuras de los medios, Ramos se metió en la polémica sobre lo que se vio en El Trece y cargó contra la nieta de "La Chiqui" con munición pesada.

“Yo no sé si estuvo divertido, a mí la cassata se me atraganta si me dicen así. La forma quizás fue demasiado directa”, expresó Diego Ramos, quien reemplaza a Diego Korol en la conducción de Editando Tele por NET TV. Antes, el actor había asegurado que juzgar a alguien por su posición política no está bueno, además de que estas actitudes pueden traer "consecuencias malas" para la otra persona.

En esta línea, observó que la persecución de la nieta de Mirtha Legrand a Gladys Florimonte podría acarrearle problemas a nivel profesional. “Quizás ella se olvida que es actriz, por lo que tiene que entender que Gladys es artista y hace un año y medio que no está trabajando”, lanzó en referencia al énfasis que Juana le puso a la decisión de Florimonte frente a las urnas.

Por su parte, el periodista Tomás Dente que está acompañando a Diego Ramos quiso bajar el tono y acotó: “Para mí Juana metió la pata, y no estuvo bien lo que hizo. Sin embargo, cuando empiezan a arremeter contra ella porque es ‘la nieta de’ o ‘porque nunca tuvo necesidades’". "Me parece que le pifian”, completó.

La repudiable persecución política de Juana Viale a Gladys Florimonte

"Lo ibas a votar a Alberto (Fernández) y lo votaste. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros...", expresó la nieta de Mirtha Legrand a modo de chicana para con la comediante que recientemente reapareció en los medios y compartió la difícil situación económica que está atravesando debido a la pandemia de coronavirus que, aparentemente, a Juana le pasa por el costado.

Sus declaraciones resonaron por la violencia del ataque y provocaron la reacción de varias figuras de los medios, entre ellas el director de El Destape, Roberto Navarro, quien la calificó como "una víbora".