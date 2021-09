Juan José Campanella le hizo un insólito pedido al Papa Francisco y luego se arrepintió : "Ayúdenos"

Después de subestimarlo, el cineasta argentino le pidió un extraño favor al Papa tras los cambios de gabinete. Luego, se arrepintió. ¿Qué dijo?.

Juan José Campanella demostró su indignación por el nuevo gabinete del Gobierno de Alberto Fernández. El cineasta argentino dejó en claro su repudio a los nuevos funcionarios, especialmente por la incorporación de Aníbal Fernández como Ministro de Seguridad.

Para dejar en claro su preocupación, le hizo un inusual pedido al Papa Francisco. A través de su cuenta de Twitter, Campanella comenzó diciendo: "Estimado Papa Francisco, no creo en su infabilidad pero sí en su criterio y bondad".

"Aníbal Fernández acaba de ser pronunciado ministro de Seguridad. Le pido de rodillas su apoyo", agregó el director de cine, rogando que el Papa se exprese en contra del nuevo gabinete. "Para mí usted no es Francisco. Es Jorge, un argentino más como yo. Ayúdenos", cerró diciendo Campanella.

No es novedad que el cineasta argentino publique cosas que luego decide eliminar. Y esta no fue la excepción. Después de hacerle este extraño pedido al Papa (que no cumplió, claro) y de recibir algunas burlas por parte de distintos usuarios, eliminó su twit.

Aníbal Fernández, el nuevo ministro de Seguridad

Aníbal Fernández fue designado por el presidente Alberto Fernández como nuevo ministro de Seguridad de la Nación. Llega en reemplazo de Sabina Frederic. Durante el día jueves se reunió con el Jefe de Estado en la Casa Rosada y posteriormente se mantuvo en silencio hasta conocerse esta noticia.

Fernández llega al Ministerio de Seguridad en medio de cambios de Gabinete impulsados tras la derrota en las PASO del pasado 12 de septiembre. Cabe destacar que el Jefe de la cartera de ministros también ha sido reemplazado: Juan Manzur ingresó en lugar de Santiago Cafiero, quien a partir de ahora se desempeñará en Cancillería.

Aníbal vuelve al Gabinete tras haber sido Jefe del mismo entre 2009 y 2011, y posteriormente en 2015 (todas sus etapas con Cristina Fernández de Kirchner al frente del Poder Ejecutivo). Fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre los años 2013 y 2015. También fue ministro del Interior, de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos entre los años 2002 y 2011. Desde 2020 hasta la fecha, fue interventor del Yacimiento Carbonífero Rio Turbio (YCRT), nombrado por Alberto Fernández.