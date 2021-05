Sigue en problemas tras dos años y medio.

Dos años y medio después de la denuncia de Thelma Fardin por abuso sexual contra Juan Darthés, la televisión de Brasil presentó un impactante documental sobre la vida actual del actor en su país natal, al que se marchó desde Argentina apenas ella hizo pública su acusación en diciembre de 2018.

Allí se puede observar al artista de 56 años haciendo una vida dentro de la absoluta normalidad a pura impunidad: se observa cómo va a comer a un restaurante con su hijo, cómo pasa algunas horas en las lujosas playas de Barra de Tijuca -en Río de Janeiro- y cómo se comunica tranquilamente con sus seres queridos más allá de que la investigación de la Justicia sigue su curso.

Las leves restricciones en Brasil pese a la pandemia de coronavirus y el hecho de que allí el protagonista no sea famoso hacen que Darthés continúe con su rutina tradicional a pesar de los escraches mediáticos, públicos y presenciales sufridos en Argentina tras la gravísima acusación por parte de la actriz, con la que compartió el elenco de la telenovela Patito Feo en una gira por Nicaragua, cuando ella tenía apenas 16 años.

Darthés rompió el silencio desde Brasil

"No hice nada de lo que me acusan, soy inocente", dijo en el diálogo con el programa Domingo Espetacular (Record TV). A través de un audio difundido allí, él anunció: "Quiero decir que finalmente me voy a poder defender. Desde el comienzo estuve a disposición de la Justicia brasileña, también queriendo ir a Nicaragua... Los abogados no me lo permitieron y menos mal que escuché: no ofrecían garantías para mi vida".

"Fue mucho tiempo de injusticia, de ver sufrir a mi familia. La verdad es que no deseo eso para nadie. Pero gracias a Dios hoy estamos más fuertes y más unidos que nunca", concluyó, aunque todavía no se conoce cómo puede llegar a terminar esta cuestión.

Cómo sigue el caso de la denuncia por abuso sexual de Thelma Fardin contra Juan Darthés

Luego de la presentación original, el 17 de noviembre de 2019 la Justicia nicaragüense pidió la extradición del actor. Mientras que él se mantiene prófugo desde que comenzó esta situación, en abril pasado ella realizó una conferencia de prensa junto a su equipo jurídico. Allí informó, a través de su abogado Martín Arias Duval, que el Ministerio Público fiscal de Brasil investigará a él por abuso sexual agravado tras considerar que las pruebas entregadas tienen el mérito para que se inicie un proceso penal allí.