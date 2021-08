José María Listorti fue atacado por los antivacunas y los humilló en la cara: "Les pido una cosa"

Tras ser increpado por un grupo de antivacunas, José María Listorti dio la cara y los dejó en ridículos con una categórica respuesta. El video del momento se hizo viral en las redes sociales.

José María Listorti protagonizó un cruce sumamente picante en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Molestos por las declaraciones que había hecho hace unos días, un grupo de antivacunas increpó al conductor, quien respondió de manera categórica con un mensaje contundente. Como si fuera poco, los ataques contra el humorista también continuaron en las redes sociales.

A través de un video que fue viralizado en las últimas horas, una mujer sorprendió al comediante y le consultó: "Queremos saber por qué nos querés mandar a una isla a los que no nos queremos vacunar". Con altura, le respondió: "No, no es un tema que para mí es debatible". Y marcó: "Yo soy provacuna".

"¿Cómo no es debatible?", volvió a preguntar la mujer; mientras otros antivacunas también intentaban hacerle preguntas. Y Listorti volvió a marcar: "Para mí, no es debatible". Frente a los comentarios insistentes de la gente que no quiere aplicarse la vacuna contra el coronavirus, manifestó: "Vamos a hacer una cosa: si tienen ganas de debatir el tema, vayan al Ministerio de Salud. Yo me guío por los científicos, pero si ustedes no quieren...".

José María Listorti fue atacado por antivacunas y respondió de manera categórica.

"Por un grupo de científicos", le intentó aclarar otra persona antivacunas que estaba presente. Y una vez más, el ex humorista de ShowMatch fue decisivo con su respuesta: "¡No! Les pido una cosa: no voy a debatir el tema de la vacuna. No lo voy a debatir. No lo voy a debatir... les mando un beso enorme, gracias".

Los ataques de los antivacunas contra Listorti continuaron en las redes sociales

Tras lo sucedido en la vía pública, José María Listorti fue atacado en las redes sociales por una usuaria: "De pronto dijo debate, ¡pero en el Ministerio de Salud! Nada de 'me hago cargo de lo que dije'. Así de 'cobardín' resultó Listorti". Como respuesta, el humorista sostuvo: "Yo debato lo que quiero y con quien quiero. Para mi no hay debate con el tema vacuna. El argumento anti vacuna es infantil y peligroso". Consciente de que si no se inoculan, aumentan el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades, marcó: "¡HAY QUE VACUNARSE! ¡HAY QUE VACUNARSE!".

José María Listorti se opuso a los antivacunas.

La variante Delta del COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió únicamente cuatro de entre todas las “variantes” del COVID-19 como “de preocupación”, estas son: la “alfa” (británica”); la beta (Sudafricana), la “gamma” (Rio de Janeiro) y la “delta”, que emergió originalmente en octubre de 2020 en la India y que ya provocó rebrotes de la enfermedad en Europa, Asia y Estados Unidos.

Según detalló el virólogo del INTA e integrante del grupo PAIS, Humberto Debat, a Nora Bär para El Destape, esta variante tiene unos 18 cambios [mutaciones] con respecto al virus de Wuhan, lo que la hace más transmisible, y se asocia con procesos de evasión o escape al sistema inmune. Asimismo, estas mutaciones lo hacen más eficiente en la entrada a la célula y amplía muchísimo la infectividad. "Es la variante más contagiosa que se haya detectado en el nivel global, aproximadamente un 70% más que la variante alfa o del Reino Unido, que ya sabíamos que era alrededor de un 65% más transmisible que el virus ancestral de Wuhan”, reveló.

En México crecen los contagios por culpa de los antivacunas

Hace tres meses, México luchaba por asegurarse un suministro de vacunas suficiente para combatir el COVID-19 entre sus 126 millones de habitantes. Hoy, sin embargo, tiene un reto diferente: convencer a sus jóvenes de vacunarse justo cuando la variante Delta se extiende por gran parte del país, aumentando las hospitalizaciones entre esa porción de la población, la más numerosa.

A diferencia de Estados Unidos o Europa, en México no existe un movimiento antivacunas importante. Pero la difusión de información falsa sobre las inyecciones contra el COVID-19 en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook hace mella, junto con una sensación de invencibilidad entre los jóvenes.

"Sin duda, aquí (los antivacunas) han tenido más influencia sobre los grupos de menor edad. La gente (joven) ha estado más en contacto y, por alguna razón, cree más y siguen más a estos grupos", dijo a Reuters Laurie Ann Ximénez-Fyvie, profesora e investigadora principal del laboratorio de genética molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).