José María Listorti cargó contra Los Nocheros: "Me parece un grado de ignorancia terrible"

El conductor cargó contra los músicos luego de que hayan anunciado que no quieren ser vacunados contra el coronavirus.

El conductor José María Listorti se refirió a las últimas declaraciones de Kike Teruel, líder del conjunto folclórico Los Nocheros, en las que afirmó que no tiene confianza en las vacunas. En diálogo con Mitre Live, Listorti se despachó contra el cantante y denunció su irresponsabilidad por manifestar su polémica opinión.

Recientemente, Kike Teruel afirmó que ninguno de los integrantes del grupo, ni de su familia, se va a vacunar contra el coronavirus porque “no tiene confianza”, aunque intensó garantizar que se cuidarán con "terapias alternativas". En la misma línea, aclaró que en caso de que sea obligatorio vacunarse para brindar espectáculos en el exterior, sí lo harán.

Como era de esperarse, su postura generó polémica y uno de los que alzó la voz fue José María Listorti en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live. “No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible”, reclamó Listorti.

“Acá, en casa nos manejamos con terapias alternativas, siempre tratamos de estar bien, de comer bien y tener la energía arriba y estar alcalinizando el cuerpo. Hay muchas situaciones por las cuales todos nosotros estamos bien. No tengo confianza porque hay un país que acepta AstraZeneca, otro la Sputnik no, otros dicen que es una dosis y después dicen que son dos, o que con una estás bien. No sé si están todos confundidos, a veces se confunde la política con la información", relató Kike Teruel en diálogo con un medio cordobés.

En este sentido, Listorti consideró: "El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible porque no es así. Estamos en la inmunidad de rebaño... Y, sino, váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos. Es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia”, sentenció. “Ningún científico y ningún gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada”, agregó.

Más adelante, el conductor no pudo abandonar su postura y compartió algunas reflexiones para los antivacunas. “No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid a lo mejor, que vean una cuestión política y que los rusos se quieren apoderar de nuestra información. Ya la información la tienen por las redes sociales”, aseguró.

Por último, se refirió a su propia experiencia con el coronavirus y renovó su apoyo a la inmunización de las personas. “Yo estuve durante un día entero con fiebre, principio de neumonía pero grave no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva o intubada no me puedo quejar, no quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”, completó.