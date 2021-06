Romina Pereiro rompió el silencio y desmintió rumores de separación con Jorge Rial

Tras la abrupta salida de Jorge Rial de la TV, las versiones de separación empezaron a crecer, pero su esposa salió a aclarar la situación.

La repentina salida de Jorge Rial de la TV, a tan solo dos meses del lanzamiento de TV Nostra, generó todo tipo de teorías en los medios, incluso el fracaso del programa de América TV y el consecuente bajón anímico del periodista generó que se especulara con una crisis con su esposa Romina Pereiro. Pero la nutricionista que se luce en la TV Pública no tardó en salir a desmentir los rumores.

Luego de que tomase la decisión de terminar con el ciclo que había elegido conducir luego de renunciar a Intrusos en el Espectáculo, Rial no para de recibir críticas desde todos los flancos. Y a los cuestionamientos por dejar sin trabajo a Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, se le sumaron versiones de que el matrimonio con Romina Pereiro está en crisis.

En el ciclo radial Esto no es Hollywood, la periodista Fernanda Iglesias se mandó a describir un panorama que desde lo profesional, pasó a lo personal en la vida del periodista y su pareja con quien lleva dos años de casado. Luego, Iglesias contó que la pareja estaría transitando un impasse eventual en el matrimonio. “Empezaron a surgir especulaciones, como que Rial está pasando un mal momento personal en su casa. Estaría pasando una crisis con su esposa”, afirmó la periodista.

En diálogo con Ciudad Magazine, la nutricionista que salió en reiteradas oportunidades a su marido, rompió el silencio y descartó de inmediato estar pasando un mal momento con su marido. “No hay ninguna crisis”, aseguró Romina sin matices ni lugar a dudas. Y, a continuación, aclaró: “está todo tranquilo en nuestra casa”.

Romina apareció en los medios, por fuera de su labor en la TV Pública, en distintas oportunidades para insistir en que el conductor no vaya al programa de América para prevenir el contagio de Covid 19 y, más adelante, apoyó la decisión de su esposo de ir a Miami a vacunarse después de haber recibido, como le pasa usualmente, críticas de todo tipo.

Al momento de anunciar el final de TV Nostra, el malestar de Rial fue más que visible. "Me tomaré un tiempo para ver errores y las poca virtudes que puedo tener. No quiero echarle la culpa a los demás. Tuve los mejores jugadores, se los dije cuando arrancamos, me pusieron una Ferrari. El problema es que la tengo que manejar yo", expuso.

Luego, haciendo la situación todavía más penosa y noticiable, expresó: "Me dieron una Ferrari y la choqué. Me voy a tomar un tiempo para ver, volver si es que me quieren todavía sino me dedicaré a mi nieto, a estar en familia. No fue pedido por el canal, fue una decisión que tomé en absoluta soledad".