Patricio Giménez le declaró la guerra a Jorge Rial y lo catalogó como su "nuevo hobby". En las últimas horas, el hermano de Susana Giménez volvió a cargar contra el conductor de Intrusos y lanzó una repudiable amenaza en un "desafío" de encontrarse cara a cara.

La pelea entre Rial y Patricio Giménez va escalando a un nivel impensado. Eso quedó claro luego del último video del hermano "mantenido y cobarde", como lo describió el conductor de Intrusos, cuando le aseguró que va a "cagarlo a trompadas el día que te vea".

"Jorge, vi tu programa", arrancó Patricio, nuevamente usando el filtro de Joker. Y continuó: "Ay, tengo tantos datos, tantos datos. Mirate sólo en Twitter, la gente que te sigue en Twitter. Me das pena, no te quiero hacer más mal".

Luego, lejos de calmar los ánimos, arremetió contra Rial: "Sos mi nuevo hobby. No sabés las historias que me mandan: camarines compartidos... Sos un pelotudo importante. Naciste en San Martín. Hay un montón de gente guapa en San Martín, pero cuando quieras cruzarte conmigo, tenés los shows que hago, dónde los hago, venís y te atajo, no te hagas ningún problema", le advirtió al conductor, quien este martes entró en cólera contra el cantante y deseó encontrarse con él, luego de que éste lo amenazara a él y se refiriera a Romina Pereiro en términos repudiables.

"Tené cuidado, tenés que tener cuidado con los problemas de salud que estuviste teniendo. Tené recaudos, chau", lanzó, recordando el susto que se llevó el Intruso semanas atrás cuando debió hacerse nuevos estudios para verificar que si corazón funcionaba correctamente.

"Ejerció violencia saliendo a hablar de mi mujer", había dicho Rial, y hablándole directamente al músico, el conductor de América TV expresó: “Ojalá que tu mamá se ponga bien, que tu abuela viva muchos años más, y ojalá que puedas volver rápido a Buenos Aires y que algún día la vida nos cruce”.

"Me encantaría que cuando vuelvas a este país -que denostás, te dio de morfar y donde tu hermana hizo la plata que hoy estás gastando-, nos crucemos y podamos discutir esto. Algún día vas a volver. Te puedo enseñar a trabajar mucho, romperte el c... y no tener a un familiar famoso para abrirte el camino solo en la vida. No romper billetes ni meterse con los que no tienen, no ser un mantenido, tener dignidad”, continuó el presentador de televisión y radio.

"Sería hermoso encontrarnos cara a cara, me gustaría enseñarte muchas cosas de la vida que no sabés", aseveró Jorge.

Sobre todo esto, Patricio realizó una nueva grabación: "Porque que yo tenga a mi vieja enferma con cáncer y mi abuela con 98, no las puedo ver ni aunque estén a 6 cuadras de mi casa, no las puedo ver por si las contagio. Entonces, no pasa por dónde estoy, y esto me pasa desde febrero", explicó el hermano de Susana, quien se instaló con la diva en La Mary, Uruguay.

Por último, le lanzó una advertencia respecto a su posible accionar el día que se cruce: "Y que vos te metas con mi vieja con cáncer, hace que yo no tenga ningún reparo en cagarte a trompadas el día que te vea", concluyó.