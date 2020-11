Rodrigo Lussich faltó este lunes a Intrusos y comenzaron las especulaciones sobre el motivo de su ausencia. Una de las voces que cuestionó el faltazo del periodista fue Esmeralda Mitre, quien hizo un móvil para el programa. Pero Jorge Rial cruzó a la actriz, y le aclaró la situación

Tras la preocupación inicial, el periodista usó sus redes para contar qué le había pasado. "Gracias a todos por preguntar y preocuparse", comenzó diciendo Lussich en su cuenta de Instagram. Y continuó: "Estoy tiradito de la cintura y me quedé un día en reposo", explicó utilizando uno de sus ya clásicos latiguillos.

Por último, el panelista del ciclo de América y conductor de El Show de los Escandalones, de 47 años de edad, llevó tranquilidad a todos al decir que: "¡Mañana escandalones con todo!", anunció.

Horas después, Esmeralda realizó un móvil para Intrusos, donde habló del confuso y violento episodio que se dio en el departamento de su ex pareja, el empresario Juan Cruz Padilla. Mientras él la acusó de entrar a su propiedad por la terraza, ella aseguró que él la retuvo contra su voluntad. En el medio de la charla, la actriz habló de su lealtad para con el conductor del envío. "Yo estoy eternamente agradecida a vos porque vos a mí, más allá de todas las mentiras que han salido de ahí... por Rodrigo Lussich, vos me fuiste muy leal muchas veces", lanzó, mientras por lo bajo Rial dijo: "Uf... Rodrigo no está".

Cuando Adrián Pallares quiso indagar sobre "las mentiras" que habría dicho Lussich, Esmeralda lo cortó y le preguntó a Jorge "por qué hacía esas caras", además de preguntarle si no le gustaba que le agradecieran. "Yo busco información y la verdad, no lealtad", le aclaró.

Retomando la pregunta de Pallares, Rial le consultó a la heredera de Bartolomé Mitre qué mentira había dicho su panelista. "Justo cuando estoy yo, a Rodrigo le agarra un cosito en la espalda", chicaneó al ausente periodista. "Bueno, no es por eso", la cruzó rápido el conductor. "Rodrigo se la banca. ¿Vos te creés que Rodrigo te tiene miedo?", le tiró juntando las manos.

Después de la entrevista, y tras un corte, Rial mencionó un mensaje de Rodrigo que decía que mañana (por el jueves) le manden un nuevo móvil a Esmeralda para responderle.

Pallares tomó la palabra y, refiriéndose al estado de la cintura de su amigo y compañero de equipo, indicó: "Ya estuvimos viendo lo de las escaleras. Que uno de nuestros auspiciantes ponga un colchón", dijo, deslizando que el dolor que tiene Lussich en la cintura se debe al salto que realiza en Los Escandalones. "Si está duro, que baje las escaleras, que cuide esa espalda!", acotó Débora D'Amato.

"Igual no vino hoy porque estaba Esmeralda, olvidate", bromeó Rial.