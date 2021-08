Lanata fulminó a Vidal y sorprendió a Juana Viale: "Estuviste mal"

¡Picantísimo! Jorge Lanata lanzó dardos contra María Eugenia Vidal en el programa de Juana Viale. Qué fue lo que dijo el conductor de El Trece.

En la edición del último sábado por la noche de La Noche de Mirtha Legrand, Juana Viale recibió la visita de Jorge Lanata. El verborrágico periodista ultramacrista fue invitado para continuar lanzando dardos contra Alberto Fernández tras la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos. Sin embargo, y de manera sorpresiva, también fulminó a María Eugenia Vidal, candidata a diputada del macrismo en la Capital Federal.

Mientras la conductora intentaba abordar ciertos temas que tienen que ver con las elecciones 2021, Lanata se refirió a la presencia de Martín Tetaz en la lista de Juntos. El economista, quien tomó notoriedad en la TV y los medios hegemónicos, será el segundo en la lista de Vidal como precandidato a diputado en la Capital Federal.

Contento por verlo en la lista del macrismo, Lanata manifestó: "Lo veo a Martín Tetaz, lo tuviste acá, y nunca se le borró la sonrisa. Me encanta con él porque es buen pibe". Asimismo, reveló que le sugirió al economista que no se dedicara a la política: "Lo hablamos y le dije que no lo hiciera. Me pone bien verlo feliz. Lo veo a pleno".

Juana Viale y Jorge Lanata, en El Trece.

De todas formas, el conductor de PPT (Periodismo Para Todos) también hizo una curiosa comparación entre Tetaz y Vidal que dejó muy mal parada a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires: "La otra vez vino a nuestro programa, con María Eugenia Vidal". Y le advirtió a Juanita: "Te digo que él resaltaba más que Vidal, está muy bien".

La dura crítica de Jorge Lanata a María Eugenia Vidal en el programa de Juana Viale

Con un contundente testimonio, Jorge Lanata destruyó a la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal por haber borrado la descripción del perfil que tenía en su cuenta oficial de Twitter para luego competir en las elecciones 2021 en Capital Federal. "Creo que se equivocó mucho... ella en el perfil de Twitter tenía 'orgullosamente bonaerense' y después lo borró. Se lo dije a ella misma, eh. Y se equivocó porque, o sea, todo bien, presentante en donde quieras, pero no lo borres", indicó.

Asimismo, Lanata resaltó que en la radio hubo mucha gente que llamó para cuestionar a Vidal por aquella decisión: "Si lo borrás es porque estás mostrando que estuviste mal. Vos misma estás diciendo 'me mandé una cagada, la borro'... estando al aire, mucha gente llamó por ese tema: porque lo había borrado".