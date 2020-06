Jorge Lanata demostró su furia hacia las personas que miran Bake Off

No quedan dudas: Jorge Lanata está indignado con el bajo rating que está teniendo en el regreso de su programa Periodismo Para Todos. El periodista opositor ya acusó al kirchnerismo de ser el culpable por el éxito de Bake Off, el programa de pasteleria que lo supera ampliamente en audiencia.

Pero ahora, Lanata apuntó directamente contra las personas que miran el programa. El conductor aprovechó los rumores de violación al reglamento del reality que recaen en una de las participantes para criticar al público: al parecer Samanta Casais trabajó en un local gastronómico del barrio de San Telmo y esto va en contra de las normas del ciclo, ya que el objetivo del mismo es coronar al mejor pastelero amateur.

Mariana Calabró, columnista del programa de Lanata en Radio Mitre, comenzó a contar esta situación y el periodista saltó con una nueva crítica. "No tengo ningún interés en lo que va a comentar Calabró", comenzó diciendo Lanata, en tono superado, y afirmó: "Sé que me van a seguir ganando pero me deprime un poco que a la gente le interese más ver cómo se hace un rogel que enterarse qué es lo que pasa con la pandemia y la política".

Con ironía, Calabró dijo que “los realities son impecables, impolutos, transparentes e insospechados”. “Mire, yo la acompaño en todo, menos en lo que acaba de decir", manifestó Lanata y apuntó contra las personas que deciden ver el programa de cocina: "Viene bien para que los boludos que lo ven se den cuenta de que los realities están todos arreglados".