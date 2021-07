El economista Martín Tetaz dejó a Lanata para sumarse a la lista de María Eugenia Vidal

El economista que integraba Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) se despidió del programa y anunció que se suma a la lista de Juntos por el Cambio en la ciudad que encabeza la ex gobernadora bonaerense.

El economista Martín Tetaz anunció en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) que abandona el programa para sumarse a la lista que acompaña a María Eugenia Vidal en la boleta de la ciudad de Juntos por el Cambio. "Hoy es uno de los días mas importantes de mi vida", publicó en Twitter luego de haber dejado al conductor de Periodismo Para Todos, que ahora tendrá que seguir sin el profesional.

Luego de varios rumores y expectativas, Tetaz confirmó su partida de Radio Mitre para sumarse a la propuesta política de la ex gobernadora bonaerense. En una despedida inesperada, sobre todo para Jorge Lanata, el economista explicó los motivos de su decisión y por qué este deber se le anteponía como una "prioridad".

“Tuve un llamado hace un mes de Martín Lousteau, entusiasmado con lo que significaba el resurgimiento del radicalismo, con la posibilidad de concretar que el partido lidere lo que es el espacio de Juntos por el Cambio. Estamos en momentos en el que mucha gente no se da cuenta, se está jugando también la Argentina en el futuro”, contó el nuevo político al aire en el programa.

Esta baja perjudica enormemente a la mesa de Lanata Sin Filtro, que ahora ya no cuenta con un economista para explicarles y hacerles informes. Con su abandono repentino, el programa todavía no llegó a conseguir un reemplazo que quede a la talla del antiguo columnista, y su reputación del programa más escuchado y el símbolo de Radio Mitre comienza a peligrar.

La noticia agarró completamente de sorpresa al conductor, que lo primero que atinó a decir fue: "Y se nos fue Martín Tetaz no más". Casi como un presagio de cómo seguiría su semana, Lanata había contado en PPT que se encontraba desanimado, en un monólogo contra las medidas de cuarentena. "Vos sabés que estoy como creo que también estás vos: abatido, cansado, abúlico. Debe ser la pandemia, o la cuarentena. Es increíble todo lo que nos está pasando. Veo a la gente con barbijos en la calle y no me acostumbro. Parece una película del futuro", dijo el periodista sobre la situación que tiene lugar en el mundo hace más de un año.

Para mala suerte de Jorge Lanata, otro evento desafortunado apareció para terminar de abatirlo a él y a su programa. "Qué pena dejar de laburar con un tipo tan inteligente, al que tanto queremos, con el que tanto nos divertimos durante tantos años", agregó el conductor en su agónico discurso de despedida hacia Tetaz. "Nos deja un vacío enorme", finalizó, contemplando lo que será un futuro difícil para su ciclo en la radio.