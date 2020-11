Jorge Lanata es uno de los periodistas que más operó para Clarín para perseguir al kirchnerismo. Realizó diferentes denuncias y militó varias causas, intentando disfrazarse de un personaje justiciero. Sin embargo, en tiempos del Gobierno de Mauricio Macri, jamás hizo un reclamo. Justamente, en una entrevista para A24, Romina Manguel lo dejó en offside con una pregunta y el conductor de El Trece quedó en ridículo con su respuesta: "Si Macri robó, lo hizo de otra manera".

Por medio de consultas muy picantes, Manguel consideró que Lanata ejerció un periodismo violento hacia Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner: "Te preguntaba lo de la saña porque realmente me interesa saber si hiciste el mismo tipo de periodismo con la gestión del kirchnerismo que con la de Mauricio Macri".

Increíblemente, el periodista se excusó: "Tuve relación con todos los presidentes de la Argentina, menos con Cristina. La tuve con Néstor, también. Lo he visto varias veces. Con Macri tuve una relación como muchos políticos que vienen acá. Yo denuncié el tema de Quintana al aire y, al poco tiempo, se fue. No estaban Larreta y Macri robando en la Rosadita, tomando whisky con efectivo. Y si estaban, yo no tuve el video".

Sin embargo, Manguel volvió a insistir en cómo es posible que Lanata no haya abordado sus programas investigando las denuncias y causas del macrismo: "No quiero meterme en tecnicismos de causas porque no me parece que sea interesante. Es algo que me divierte a mí sola y a mi tía Lili. Básicamente, parques eólicos, correo argentino, espionaje... ¿No son causas? Vos en un momento dijiste que no tuviste denuncias serias respecto de Macri. ¿No te parece que son denuncias?".

Lanata sostuvo que se involucró en el caso del ex jefe de Gabinete de Macri: "La de (Mario) Quintana, ya la dije". Luego, la periodista de A24 le marcó la cancha: "¿Es la única de todas las que denuncias? ¿Y del resto que está tramitando la Justicia no te parece?". Y el hombre de Grupo Clarín se justificó: "Reconozcamos que están tramitando de golpe un montón de causas que antes no estaban. Y abrieron en Dolores un kiosco para que entrara cualquier porquería".

Jorge Lanata y su vergonzosa frase defendiendo a Mauricio Macri:

La conductora Romina Manguel hizo hincapié en todas las denuncias que Mauricio Macri tiene en su contra y le hizo una picante pregunta a Jorge Lanata, que se justificó de una manera insólita: "Vuelvo a las causas de Macri. Ninguna tuvo el peso... ¿Vos manejaste el periodismo que a vos te gusta hacer con la misma vara para Macri que con Cristina y Néstor?", le consultó la periodista.

Lanata: "Sí, lo que pasa es que si Macri robó, robó de otra manera. No era tan evidente y no tuvimos la denuncia. Los K robaron de una manera desvergonzada y teníamos mucho material".

Manguel: "Te lo pregunto realmente, eh. ¿Pero no hay algo en la forma más que en el fondo? Entiendo los argumentos de fondo, pero la forma en la saña, en el enojo que recién reconocías, en cierta bronca...".

Lanata: "Lo del enojo lo reconozco. Yo no usaría la palabra 'saña' porque no creo que la haya tenido. Realmente".

Manguel: "¿En la forma no sentís que fuiste más picante, más duro o más hiriente?".

Lanata: "Es distinto el estilo K que el estilo Cambiemos".

Manguel: "¿Por qué?".

Lanata: "Por muchas cuestiones. Mirá, si yo me cruzo con Menem, me abraza y me dice: 'Jorge, querido...' Menem estaba tan enojado conmigo que renunció a la investidura presidencial para hacerme un juicio como ciudadano. Hoy me lo cruzo y me abraza. Si hoy me cruzo con Cristina, no me saluda. Hay diferencias".

Manguel: "¿Trataste de acercarte en algún momento a Cristina o alguien trató?".

Lanata: "Me encantaría hacerle una nota porque soy periodista. Yo le haría una entrevista a cualquiera. No pude, no tuve oportunidad. La pedimos mil veces y no...".