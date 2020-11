El conductor de Canal 13 Jorge Lanata adelantó que se pondrá la vacuna del coronavirus ya sea la fabricada en Rusia o en el país que sea. "Las vacunas no son políticas, es ridícula la discusión", dijo en TN, canal donde se cuestionó que se negocie la compra del medicamento en el país que gobierna Vladimir Putin.

"Me pondré la que compre el Estado argentino. Si empieza el plan de vacunación y me toca, iré", dijo Lanata cuando le preguntaron si se pondría la vacuna rusa y agregó que no le "da problema" que sea de un país específico.

"Las vacunas no son políticas, es ridícula la discusión. Algunos dicen que no se van a poner la vacuna Yugoslava, no me jodas", afirmó el conductor de Canal 13, quien luego cuestionó que se paguen 20 dólares por una vacuna que se puede comprar a cuatro. Lanata hacía referencia a que la vacuna rusa es más cara que la creada por la Universidad de Oxford y Astrazeneca, pero no alertó que la medicina rusa puede estar disponible en diciembre y la otra a mediados de marzo.

"A ver me parece es loco andar especulando con el 90, 94, 92", dijo en referencia al porcentaje de efectividad de los anticuerpos y dio por terminada la discusión.

Brancatelli, Rial, Florencia Peña y Jey Mammon se ponen la vacuna

La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti invitó a que los famosos diesen el ejemplo y se ofrecieran a darse la vacuna contra el COVID-19 rusa, Sputnik V, para dar una mayor aceptación entre la gente. A las pocas horas, surgieron los primeros nombres de quienes ya ofrecieron sus brazos a la ciencia: Florencia Peña, Jorge Rial y Diego Brancatelli.

“Yo me vacuno. Me re contra vacuno. Me súper mega vacuno. Es más, me doy la rusa, la occidental, la oriental, la de Biden, la de Trump. Siempre fui muy vacunable", proclamó Florencia Peña, con la convicción firme de querer dar el ejemplo y ofrecer su brazo a la vacuna Sputnik V para combatir al letal coronavirus.

Quien también se sumó al anuncio de Peña -que debutó con muy buenos números de rating en su magazine "Flor de equipo" (Telefe)- fue el periodista de espectáculos y conductor de "Intrusos", Jorge Rial. “Me despierto y la manada propone famosos para que se den la vacuna rusa. Con tono agresivo me ponen en la lista. Lejos de ofenderme me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”.