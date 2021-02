Jonatan Viale y su primera operación contra la ministra de Salud

El esfuerzo millonario de Mauricio Macri y La Nación empezaron a dar sus frutos: a minutos de haber debutado al aire de LN+, la señal televisiva del diario centenario, el periodista Jonatan Viale lanzó su primera operación en su flamante programa + Realidad contra la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

LN+ que puso todas sus expectativas en la grilla operadora pensada para el 2021 y comenzó con el escándalo de lista de vacunados VIP como tema principal. Tanto es así que Jonatan Viale, tras celebrar el pase con Eduardo Feinmann como hacían en A24, se despachó contra la flamante ministra de Salud de la Nación.

"¿Hasta dónde llegaba el vacunatorio vip?", se preguntó Viale para no perder el único tema que maneja la agenda de la oposición desde el fin de semana pasado y deslizó la primera de sus conjeturas: "Carla Vizzotti no sabía. Le montaron un vacunatorio privado atrás suyo y no sabía, un elefante gigante que habla de una enorme desidia".

"La opción dos, Carla Vizzotti sí sabía y aprovechó para quedarse con el cargo de Ginés González García", lanzó al tiempo que le propuso a los televidentes elegir "cuál opción es peor".

El periodista insistió con que la recién llegada a la cartera es "una funcionaria que le hace una cama al ministro o una funcionaria que no ve cosas muy graves que pasan a metros de su despacho". "Lo que se está discutiendo acá es maldad o inoperancia", completó sin presentar ninguna prueba de su elecubración.

A continuación, el soliloquio del periodista incluyó preguntas como "¿qué premio tiene en la Argentina hacer las cosas bien?". "¿Cómo le va a un jubilado que aportó toda su vida?... ¿Cómo le va a un usurpador de un terreno? Le pagan 50 mil pesos por mes", puntualizó. Fiel alumno de la escuela de la falacia meritócrata, el lamento de Viale se convirtió en una propuesta a sus televidentes muy sencilla: "Una vez más, queda demostrado que hacer las cosas bien no da resultado... Queda demostrado que triunfa el tramposo", expresó.

"Le va mejor al que coimea en la aduana, al que no puso un peso para jubilarse" agregó, guardándose la ironía para el final de su editorial: "Total, el esfuerzo, el mérito y la educación pasaron de moda. Lo importante es que tenemos ministerio", cerró.

El pase con Eduardo Feinmann

Después de un móvil fallido desde el ministerio de Salud de la Nación, llegó el momento tan fogoneado por la grilla macrista de LN+: el pase entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale con una consigna muy clara: tirarle a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

"Esta es la ministra que te va a cuidar la salud", inició Eduardo Feinmann, burlándose de una conferencia de prensa que dio Vizzotti para el Día del Niño del año pasado. Por su parte, Jonatan Viale fue directamente hacia el escándalo de las vacunas que derivó en la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. "Muy lejos de ese aire nacional y popular los termina de derribar un amigo (por Horacio Verbitsky)", declaró el periodista.

"Hay una doble moral clarita. Esto lo viene a finiquitar", agregó a lo que Feinmann le respondió que "después te corren con que el Estado de cuida". "¿Qué Estado tenemos?", preguntó Viale. "170 impuestos, 20 ministerios, 100 secretarías... La seguridad no es muy buena. Educación, no hubo clases en todo el año pasado", opinó al tiempo que propuso que "hay que replantear qué Estado grande y cuidador tenemos".

Fiel a su guión y a darle continuidad a su relato, Viale cerró con lo que iniciaría más adelante su editorial de +Realidad. "Siempre llegamos a la misma conclusión, triunfa el tramposo. Al tipo que se mata por hacer las cosas bien, le va mal", sentenció.