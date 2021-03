La conductora de Informados de Todo, Sofía “Jujuy” Jiménez y el tenista Juan Martín del Potro se separaron en mayo del año pasado tras más de un año de relación. Dentro de los motivos, surgieron distintos rumores que señalaban a Jimena Barón como la tercera en discordia por lo que la actriz y cantante se comunicó con "Jujuy" para acallar las versiones que la acercaban nuevamente al tenista ya que habían sido pareja.

“Debo reconocer que Jime se portó muy bien conmigo en la cuarentena, porque yo me separé de él (por Juan Martín Del Potro) en ese momento”, destacó así Jiménez al aire de Informados de Todo, el porgrama de América TV que conduce junto con Horacio Cabak. "Me acuerdo que habían salido las especulaciones, que la gente hablaba sin saber, y en algún momento deslizaron que ella podría haber sido la tercera en discordia. Y nada que ver", continuó.

Jiménez y el múltiple campeón mantuvieron una relación durante un año y medio. Después de vacacionar en Miami, llegó la pandemia y, ante la situación, decidieron pasar juntos la cuarentena. Al poco tiempo, la pareja se distanció: “No hubo algo puntual, no sé qué pasó. Fue una decisión conjunto, tampoco importa quién tomó una decisión. Nos agarra la cuarentena y dijimos: ‘¿qué está pasando?’”, declaró "Jujuy" en aquel momento.

Por su parte, Barón había mantenido una relación Del Potro durante el 2017 en la que compartieron viajes y fotos en todo el mundo. En aquel entonces, al momento de tensión previo a la separación, también habían asegurado la existencia de una tercera persona que rompió la pareja.

"Ella, cuando no nos conocíamos, y solo nos habíamos visto en el Bailando, me escribió para decirme ‘Beba, te quiero decir que nada que ver. Que estuve en tu lugar y que es un garrón cuando hablan, dicen cosas. De mi parte quiero que te quedes tranquila’. Yo me quedé con ese amor y ese buen gesto. Fue muy sorora", aseguró la modelo que compartió la pista de Bailando por un sueño durante el 2019 con la cantante con quien se mantuvo en contacto.

Jiménez agregó que esa conducta de Jimena Barón marcó un antes y un después que dio inicio a un vínculo de amistad. “Se lo agradecí, pegamos muy buena onda y ahora chateamos por WhatsApp y todo. Es una genia”, afirmó.

El martes "Jujuy" enfrentó a Luis Ventura hacia el final del programa tras haberle pedido su opinión sobre Jimena Barón en un conflicto con Ivana Nadal. “Te quiero escuchar ahora. Ahora, hablá”, la apuró Ventura con una tapa de revista en mano que anunciaba la separación entre Barón y Del Potro. “Paren. De Jimena tengo todas cosas buenas para decir... yo ahí ni existía en la vida de Juan, fueron momentos distintos. Nada que ver”, lo cruzó, con razón, la conductora.