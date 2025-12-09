La íntima confesión de Jimena Barón: "Hace 20 meses"

Jimena Barón reveló una intimidad y se llenó de comentarios.

Jimena Barón volvió a abrir la puerta de su intimidad y generó revuelo en redes al confesar un cambio estético que marca una nueva etapa personal. Mientras mostraba accesorios artesanales que compró en Brasil, la artista reveló: “Hace 20 meses que no me pongo botox y estoy pensando en seguir así, ¿qué dicen?”. La sinceridad llegó acompañada de un video sin maquillaje, en el que señaló el único detalle que aún le genera dudas: la arruga del ceño.

Lejos de los filtros y la idea de perfección, la cantante compartió el dilema que implica dejar atrás una rutina estética que sostuvo durante años “Me jode un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así”., escribió, mostrando en tiempo real el proceso de amigarse con los cambios en su rostro. La reacción del público fue inmediata: decenas de mensajes la alentaron a continuar por el camino de lo natural.

La decisión no es aislada, sino parte de un recorrido que Jimena viene transitando en silencio. Ya en 2024 había contado que reemplazó el botox por métodos caseros y económicos. Entre ellos, un truco que se volvió viral: pegarse una cinta rígida entre las cejas antes de dormir para evitar las líneas de expresión matutinas. En aquel momento, explicó divertida que había descubierto la técnica en TikTok y que, sorprendentemente, le funcionaba.

El método que Jimena usa para reemplazar el botox

“Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito. A la mañana no hay arruga”, afirmó en aquel video. Según relató, descubrió el tip en TikTok y decidió adaptarlo con los materiales que tenía a mano. Desde entonces, el método se volvió parte de su rutina y, por lo que ha mostrado en sus redes sociales, ha funcionado.