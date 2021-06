Arnaldo André le pegó a Jey Mammón en Los Mammones: "No te lo voy a permitir"

¡Tenso momento en el aire de América TV! El actor de novelas protagonizó una picante escena junto al conductor del programa. Jey Mammón fue abofeteado por Arnaldo André en vivo.

El programa de Jey Mammón en América TV tiene cada vez más repercusión en redes sociales y en los televisores de la República Argentina. Es por esta razón que, rememorando viejas épocas, el actor Arnaldo André fue el invitado de lujo el pasado martes. Y más allá de la entrevista, tanto el galán de telenovelas como el conductor del programa protagonizaron una escena que terminó con un cachetazo del paraguayo.

Simulando una situación de tensión, en la que Arnaldo André se encontraba con su supuesta esposa Lula Rosenthal (panelista y corista de Los Mammones), Jey Mammón se apareció en escena haciéndole "caritas" y "corazoncitos" a la acompañante del galán de novelas. En ese momento, ambos comenzaron a discutir y la charla culminó con una agresión.

"Ya estoy muy nervioso. Ah, ¿me levantás la voz a mí? No te lo voy a permitir, ¿sabés por qué? Porque a mi mujer se la respeta, y tu como dicen en Venezuela, la irrespetas. ¡Callate, callate!", exclamó Arnaldo André, quien abofeteó a Jey Mammón luego de que éste le levantara la voz a su "contrincante".

Por su parte, Jey Mammón improvisó el siguiente texto: "¿A quién te comiste, Arnaldo André? Te levanto la voz porque me la banco toda. Ojo, eh. No la irrespeto nada, ¡no!". Luego del cachetazo, el conductor bromeó: "Pero a mí me gustaba él, no la mujer".

El desubicado comentario de Silvina Escudero que molestó a Jey Mammón

Jey Mammón parece haberse incomodado ante una pregunta desubicada por parte de Silvina Escudero. Todo comenzó a raíz de la lectura de una de las noticias del día por parte del conductor, quien manifestó: "La reacción de Laurita Fernández cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que tuvo sexo. Ay, por Dios, ¡qué tema!".

En ese momento, Silvina Escudero lo interrumpió para decirle: "Es casi lo mismo que preguntártelo a vos, Jey. ¿Te acordás?". La reacción del líder de Los Mammones fue colocar una cara seria delante de cámara, pararse de su silla y dirigirse directamente hacia una de las productoras. Al oído, pero dejando escuchar lo que manifestaba, el protagonista lanzó: "Anto, necesito que la limpien”.

Luego, con risas de por medio, Jey Mammón ironizó con un hipotético despido de Silvina Escudero y posterior contratación de su hermana, Vanina. "Mañana, estreno en Los Mammones, ¡Vanina Escudero! Pero sabés que, Silvina, es que tenés razón. La última vez fue hace más de un mes”, sentenció el conductor, bromeando y finalizando con este asunto que pareció incomodarlo pero del cual salió airoso.