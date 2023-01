El actor de Marvel Jeremy Renner está en "estado crítico" tras un accidente

Jeremy Renner, actor reconocido de las películas de Marvel, se encuentra en un preocupante estado de salud tras haber sufrido un accidente doméstico. Los detalles de lo que le pasó.

El famoso actor de las películas de Marvel, Jeremy Renner, se encuentra en estado "crítico pero estable" tras resultar herido en un accidente mientras quitaba nieve. Así lo dio a conocer este lunes 2 de enero la revista estadounidense de entretenimiento Variety, que dio detalles de lo que le pasó.

Renner, de 51 años y nominado al Oscar, es propietario de una casa en el condado estadounidense de Washoe, en Nevada (Estados Unidos), desde hace varios años. En dicha zona hubo fuertes nevadas en las vísperas del Año Nuevo, por lo que el actor debió retirar nieve de su hogar.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Asimismo, el actor que interpreta al superhéroe "Clint Barton /Hawkeye" en la saga de películas de Los Vengadores "está recibiendo excelentes cuidados y su familia está con él", según su representante le comentó a The Hollywood Reporter y Deadline.

Abajo a la izquierda: Jeremy Renner, actor de "Avengers", una de las películas más famosas de Marvel.

Algunas de las películas más famosas en las que actuó Jeremy Renner

Misión: Imposible.

La Llegada

American Hustle

28 Semanas Después.

Thor.

Los Vengadores

Capitán América: Guerra Civil.

Los Vengadores: Endgame.

Black Widow.

Premios que ganó Jeremy Renner como actor

Ganó el premio al mejor actor por la película de 2008 The Hurt Locker y ha recibido dos nominaciones al Oscar por la película de drama criminal The Town.

Filtraron la trama y la fecha de estreno de Spiderman 4

Según informó Cosmic Circus, que cita una fuente anónima cercana al proyecto, la película llegará a las salas concretamente el 12 de julio de 2024, solo dos semanas antes del estreno de Thunderbolts (26 de julio de 2024), una cinta de Marvel Studios. Esto situaría a Spider-Man 4 cerca del final de la Fase 5 y obligaría a Marvel a reajustar su calendario de estrenos para encajar el filme de Holland, ya que, en virtud del acuerdo entre ambos estudios, es Sony quien tiene la última palabra sobre cuando llegarán las películas del Hombre Araña a los cines.

La publicación del blog Cosmic Circus añade que la nueva película de Spider-Man será una historia "a pie de calle", lo que augura que Peter Parker se mantendrá alejado de tramas multiversales y villanos alienígenas o llegados de realidades alternativas, al menos hasta la llegada de Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars en 2025 y 2026 respectivamente.

Además, aunque los detalles que trascendieron sobre la trama son muy escasos, como suele ser habitual en este tipo de proyectos, Spider-Man 4 podría estar relacionada con Daredevil: Born Again, la esperada serie de Disney+ sobre el superhéroe que precisamente debutó en el UCM en No Way Home y que verá la luz en la primavera de 2024. También, la fuente del medio estadounidense afirmó que el traje simbionte que adelantó la escena post-créditos de la mencionada No Way Home -cuando Eddie Brock se deja un pedacito de Venom en su fugaz visita a la realidad del Peter Paker de Holland- no aparecerá en la cinta, sino que se reservará, como en los cómics, para alguna de las dos películas de los Avengers.

Por el momento, el futuro del superhéroe continuará en Spider-Man: Across The Spider-Verse, la secuela de animación de la premiada Spider-Man: Into the Spider-Verse que verá la luz en los cines en julio de 2023. Dicha aventura presentó a Miles Morales como el arácnido.