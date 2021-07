Jeff Bezos viaja al espacio: el video del increíble vuelo

Jeff Bezos, fundador de Amazon y hombre más rico del mundo, viajó al espacio para realizar un vuelo turístico, por medio de la nave New Shepard. Seguí en vivo la transmisión del despegue.

Jeff Bezos y el vuelo al espacio en su increíble nave New Shepard.

Jeff Bezos, el fundador de Amazon y nada menos que la persona más rica del mundo, emprendió una de las experiencias más fascinantes del planeta: se decidió a viajar al espacio exterior por medio de una nave espacial llamada New Shepard. Los detalles del increíble despegue y los detalles del recorrido que realizó.

El empresario, también dueño de Blue Origin, se preparó durante un tiempo para realizar un vuelo suborbital como parte de una tripulación que hizo historia y, sin lugar a dudas, abrió la puerta hacia una nueva era de viajes espaciales privados, que seguramente tendrán una propuesta turística.

Cómo es el vuelo de Jeff Bezos al espacio exterior

El estadounidense Jeff Bezos emprendió un vuelo -junto a su hermano Mark y otros tripulantes- que partirá desde el desierto del oeste de Texas hacia el borde del espacio. El viaje tendrá una duración de 11 minutos. Cabe resaltar que hace nueve días, el empresario británico Richard Branson estuvo a bordo del exitoso vuelo suborbital inaugural de su empresa de turismo espacial competidora Virgin Galactic desde Nuevo México.

Jeff Bezos y el vuelo al espacio en su nave.

"La gente no deja de preguntarme si estoy nervioso. No estoy realmente nervioso, estoy emocionado. Tengo curiosidad. Quiero saber qué vamos a aprender. Hemos estado entrenando. Este vehículo está listo. Este equipo está listo. Este equipo es increíble. Nos sentimos realmente bien", aseguró Bezos en diálogo con el programa "CBS This Morning" y días antes del despegue.

Bezos y su hermano Mark estarán acompañados por una tripulación totalmente civil compuesta por la aviadora pionera de 82 años Wally Funk y por Oliver Daemen, de 18 años, un recién graduado de la escuela secundaria que asistirá a la Universidad de Utrecht, Países Bajos, para estudiar Física y Gestión de la Innovación en septiembre.

Cuánto dinero tiene Jeff Bezos

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuenta con una fortuna estimada en 192.600 millones de dólares, de acuerdo a los datos que aportó la revista Forbes el pasado 4 de febrero de 2021.