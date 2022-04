Javier Milei explotó contra María Laura Santillán al aire: "Me mintieron"

El diputado nacional se fue furioso del programa conducido por María Laura Santillán ya que intentaron cruzarlo con Carolina Losada. Afirmó que la producción lo había traicionado.

Javier Milei se fue enojado del programa de María Laura Santillán en LN+, al punto que tildó a la producción de "embusteros" que lo habían traicionado. La conductora detuvo la entrevista en varias ocasiones para preguntarle si estaba molesto por algún motivo y pedirle que no la mire mal, a lo que el diputado nacional por Libertad Avanza le contestó: "Sí, me molesta cuando faltan a la verdad, cuando no cumplen las condiciones que pactan".

Según dijo Milei, él había quedado con la producción del programa que sería una entrevista mano a mano con Santillán. Pero en medio de la nota la periodista invitó a la diputada de Juntos por el Cambio, Carolina Losada. Esta decisión le ocasionó un fuerte disgusto a Milei y lo dejó en claro al aire de LN+: "Eso es mentir. De hecho, me lo tomo bastante bien para ser engañado y que me hayan mentido"

La conductora aseguró que no había ningún engaño y le pidió que no se enojara con la producción ya que había sido decisión de ella el haberlo cruzado con Losada ya que pensó que "le iba a gustar" hablar con la diputada. "Para nosotros es un lujo siempre tenerte", intentó conciliar Santillán, a lo que Milei respondió: "No parece. No se le miente a los invitados, no se los traiciona y no se les cambian las condiciones una vez que lo sentaron".

Santillán le remarcó una y otra vez que él estaba enojado con ella, pero Milei la cortó en seco: "No trabajes en hacer creer que estoy enojado porque no lo estoy, solamente estoy describiendo la traición de los embusteros de tu producción".

"Espero que vuelvas pronto", afirmó la conductora, tratando de finalizar la nota en buenos términos, algo que no logró. "Es difícil. Cuando no te cumplen la palabra, no es fácil", contestó Milei.

Pero Santillán no se rindió y, pese al enojo del diputado, insistió: "Te quiere hablar Carolina, ¿puede?". "No, no tengo nada que hablar con nadie", volvió a quejarse el economista y dijo que "no tiene nada contra Carolina" y que la considera "una buena persona", pero pidió que se respetaran las condiciones que le habían dicho para invitarlo al programa. Mientras tanto, Losada observaba el cruce con una sonrisa.

"No las arreglaste conmigo", intentó defenderse Santillán y Milei le retrucó: "Ah, vos te desligas de tu producción". "No, yo me vine acá a hablar con vos y me pareció interesante que como vos hablas bien de Carolina, que se sume", agregó la periodista.

El diputado siguió corrigiendo la actitud de Santillán, mientras ella le decía que estaba "sobreactuando". "Si vos fijas un conjunto de condiciones, al invitado lo le mentis, no lo emboscas", sostuvo Milei y dijo que su reacción es porque "vive en un mundo lleno de operaciones". "Lo dejo de manifiesto: tu producción obró de manera sucia", cerró diciendo Milei y, mientras la conductora lo despedía, aseguró: "Sólo hubo mala intención".