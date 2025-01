De no creer: Nik hizo un posteo en defensa de Milei tras su discurso de odio y luego lo borró

Nik hizo una publicación tras los dichos de Milei y la borró.

Javier Milei soltó declaraciones machistas, homofóbicas y transfóbicas en su discurso de Davos 2025 y, en medio de una ola de repudio en redes sociales, el historietista Nik hizo una publicación que pretendió defenderlo. A pesar de esa realidad, el posteo solo duró algunas horas, ya que optó por borrarlo.

En su descargo en Suiza, el Presidente se mostró en contra de que se respeten los pronombres de las personas trans, eligió aludir a un ejemplo de pedofilia cuando se refirió a las familias homoparentales, apuntó contra la ESI y volvió a cuestionar la figura del femicidio, todo eso en el marco de un foro mundial sobre economía. A diferencia de muchos artistas que salieron inmediatamente a repudiar las declaraciones del Presidente de la Nación, Nik compartió una publicación en X (Ex Twitter) con la intención de defender las declaraciones de Milei.

"Podés acostarte con quien quieras, vestirte como quieras y autopercibirte del género que quieras. No es discutible. Lo que no podés hacer es exigir que el Estado te otorgue privilegios por eso", rezaba la publicación que el historietista había compartido en sus redes sociales. Mientras que la expectativa de vida de las personas trans no supera los 50 años y que se conocen nuevos casos de ataques homofóbicos con asiduidad en Argentina, Nik trató al colectivo LGBTIQ+ de privilegiado.

Axel Kicillof se refirió a las declaraciones de Javier Milei

En declaraciones a Radio 10, el dirigente explicó la gravedad de la medida: “Si se eliminara la figura de femicidio, quedaría el agravante del homicidio por el vínculo, que es lo anterior pero está fuera de época. Milei no tiene ni idea de lo que habla, porque si se eliminara, queda homicidio agravado por el vínculo que requiere que sea marido y mujer, y hoy los vínculos no son necesariamente así. Lo que dice es ignorante y prejuicioso”.

El posteo de Nik.

Axel Kicillof contó la cantidad de homicidios que hubo en Provincia de Buenos Aires. “En enero del año pasado hubo 63 homicidios en Provincia de Buenos Aires, en enero de 2025 (hasta el día 20) hubo 44 homicidios. De esos 44 homicidios 14 son femicidios. Y de esos 14, 8 fueron entre una pareja, 4 eran ex parejas y 2 en el marco de una relación madre-hijo. Por eso el agravante por el vínculo no sirve”.

Una multitud en Parque Lezama, contra el odio de Milei hacia la comunidad LGBT+ y los feminismos

Apenas dos días después de que el presidente Javier Milei vinculara a las parejas homosexuales con la pedofilia, miles de personas se agolparon en el Parque Lezama para realizar una multitudinaria Asamblea Antifascista LGBT para "organizar una respuesta colectiva" ante la ofensiva del Gobierno nacional contra las diversidades sexuales. "La vida está en riesgo. ¡Basta! Al closet no volvemos nunca más", fue el lema de la convocatoria.

"Milei, no es wokismo, es odio de género, es lo primero que le respondería", dijo una de las tantas oradoras de la tarde. A las muchas banderas de la colectividad LGBT, también se les sumaban otros afiches contra la prédica discriminatoria del Presidente. "Siempre puto, nunca nazi", rezaba un cartel que portaba uno de los manifestantes.