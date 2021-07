Tras los rumores, Jorge Rial negó que vaya a volver a Intrusos pero tampoco lo descartó

Después de que Marcela Tauro asegurara que la historia de Rial con Intrusos no terminó, el propio periodista aclaró su postura respecto a un posible regreso al ciclo que condujo durante más de 20 años.

Después de que Marcela Tauro asegurara que "la historia de Rial con Intrusos no se terminó", el propio Jorge Rial salió a hablar, le agradeció a la periodista y aclaró: "Me fui de la tele, estoy muy bien en la radio. No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, a la tele". Cabe recordar que ambos se encuentran distanciados después de una discusión en el 2020 e inclusive Tauro aseguró que Rial la "maltrató".

Jorge Rial estuvo al frente de Intrusos durante más de 20 años hasta que en febrero de este año, el conductor decidió dejar su lugar para encarar TV Nostra, un nuevo proyecto televisivo que terminó durando solo unos meses al aire por los bajos niveles de audiencia que midió. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tomaron el mando de Intrusos y pese a que se habló mucho sobre cómo seguiría el ciclo tras la partida de Rial, la realidad es que los conductores lograron darle su impronta al programa. Inclusive, Intrusos suele estar entre los ciclos más vistos de América TV.

Alejado de la televisión, Jorge Rial comenzó Argenzuela, un programa de radio que conduce todos los días en Radio 10 y donde se lo nota muy contento. Por eso, y por la distancia que tiene desde el 2020 con Marcela Tauro, sorprendieron las recientes declaraciones de la periodista a Por si las moscas (La Once Diez): "La historia de Rial con Intrusos no sé terminó me parece. También es cierto que a los chicos les va fantástico, pero quizás para el 2022 vuelva".

"Le agradezco a la la Tauro que me diga eso, la quiero y se que lo dice desde el corazón, pero por ahora no. Estoy en la radio, estoy feliz", replicó Jorge Rial en diálogo con un cronista de Paparazzi que lo esperó a la salida de Radio 10. "No estoy con ganas de volver. No a Intrusos, a la tele", insistió el padre de Morena y Rocío, aunque no descartó expresamente la posibilidad de regresar a la televisión, ya sea en el programa de espectáculos que lideró las tardes argentinas durante muchos años o en otro ciclo.

"Ella dice esas cosas desde el cariño, yo la entiendo. Está todo bien, yo ya estoy afuera de la tele. Es más, no se ni para qué me entrevistan. Soy un hombre de radio, no tengo nada que ver con la tele. Sean felices", concluyó Rial el tema, por el momento. Por su parte, tras el final abrupto de Fantino a la tarde, Marcela Tauro volverá a la pantalla de América TV con participaciones especiales en Polémica en el bar.