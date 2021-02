La panelista que ocupará el cuarto lugar en el nuevo Intrusos

Intrusos encontró a su cuarta panelista

Intrusos vive una renovación completa tras la salida de su histórico conductor, Jorge Rial, quien encarará un proyecto nuevo que hace tiempo ronda en su cabeza con el nombre de TV Nostra. En el ciclo de espectáculos quedarán Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al frente, y buscaban nombres que puedan integrarse y darle frescura al panel.

Las primeras figuras que surgieron fueron Evelyn Von Brocke y Mica Viciconte. Todo parecía encaminado para que los cuatro formaran el nuevo Intrusos, pero ya hubo una baja incluso antes de arrancar. La pareja de Fabián Cubero confirmó que no formará parte del programa.

"Ahora sí, oficialmente les comunico que voy a formar parte de @showattack... Hermoso proyecto y desafío para mí que es trabajar en la radio... ¡Gracias! Los espero de lunes a viernes de 10 a 12 en FM TOP 104.9. Prepará el mate que este lunes ya arrancamos con todo", escribió Viciconte en sus redes sociales.

Ante la baja de la influencer, la búsqueda por su reemplazo empezó con todo. Y, según informaron en PrimiciasYa, la producción de Intrusos ya logró encontrar con quien ocupará ese lugar. Se trata ni más ni menos que de Virginia Gallardo, quien supo destacarse en Polémica en el Bar junto a Mariano Iúdica.

Virginia Gallardo se incorporará a Intrusos

Débora D' Amato fue desvinculada de Intrusos

El 2021 llegó con muchas sorpresas para el staff de Intrusos en el Espectáculo. Recientemente, los periodistas Rodrigo Lussich y Adrián Pallares debutaron como conductores oficiales del programa tras la salida definitiva de Jorge Rial... Pero la baja de Rial no fue la única: la periodista Débora D´Amato anunció en su cuenta de Instagram que fue despedida del magazine de espectáculos de América después de integrar su panel durante cuatro años.

"Hoy me despido con profunda tristeza pero sobre todo sumamente preocupada porque no sé qué será de nosotras en lo inmediato", lamentó ya que a partir de la decisión del canal la periodista se queda sin trabajo del que depende junto a su hija Lola.

"Cuando se supo de mi embarazo, en una nota que me hicieron en @americatv por la buena nueva (no importa quién porque si no parece que le achaco algo y en realidad es reflotar el único miedo que tuve desde ese día), me consultaron sobre qué temores tenía de cara a la pronta maternidad", arrancó D'Amato.

"Recuerdo como si fuera hoy mi respuesta: "No le temo a nada de lo que se viene ni de la maternidad. A lo único que le tengo pánico es a quedarme sin trabajo". Algo absolutamente real. "Y bien amigos, llegó ese momento", lanzó.