Fabián Doman se plantó ante Jonatan Viale

Tras su debut en La Nación+, Jonatan Viale atacó indirectamente a América TV. Distintas figuras del grupo América manifestaron su rechazo después de que el periodista de 35 años decidiera compartir un mensaje en su Twitter en el que resaltó el rating pero también hablo de la "libertad" con la que está trabajando ahora. Como consecuencia, al igual que Jorge Rial, Fabián Doman reaccionó ante las acusaciones y lo desmintió en vivo.

Recordemos que, a través de su cuenta de Twitter, Viale expresó: "Lograr picos de casi 4 puntos en una señal que está en pleno relanzamiento me llena de satisfacción. Pero lo realmente importante es la libertad. Me siento cómodo, cuidado y respetado. Gracias La Nación+ por recibirnos así". Por lo tanto, Doman no se lo dejó pasar y se mostró furioso en la última edición de Intratables.

"Voy a hablar acerca de como trabajamos aquí en esta empresa", comenzó el conductor. A continuación, el periodista leyó el tuit de Rial, el cual exponía: "Duele lo que decís. Tuviste libertad. De hecho te lleva la gente que te la ‘cortaba’. Dejás a tus compañeros de América TV, que te aguantaron todos los desplantes de divo, como corderitos que se quedan acatando órdenes. Pocos dijeron tantas cosas como vos los últimos cinco años".

Por lo tanto, Doman se explayó: "Yo sé que estamos hablando de Joni que ha sido compañero aquí de ustedes. Yo no opino de personas, yo hablo por mí. He trabajado en muchas empresas periodísticas y a mí acá me dan una libertad, en lo personal, para trabajar, para hacer, para decidir. Si te gusta, te quedás y si no, te vas. Yo no sé si logro que me respeten".

"Nunca me dijeron que decir. Hablo por mí, no puedo hablar por los demás, no soy quien. Quiero decir simplemente que cualquiera que toma un tape de este programa se da cuenta que este es uno de los programas más críticos con, por ejemplo, el ‘vacunagate’. En lo particular y lo personal, no tengo la suerte de ser macrista ni kirchnerista, yo soy periodista", sentenció.

Fantino atendió a Jonatan Viale

Alejandro Fantino se despachó contra el hijo de Mauro Viale en defensa de América al aire de Fantino a la Tarde. "Está bárbaro que festeje, salió campeón, pero ¿ahora está bueno donde labura y donde estaba era una mierda? No entendemos", lanzó Fantino tras aclarar que lo que sintió él "le pasó a varios" ya que pese a varios años de buenas mediciones, Viale se fue de A24, el canal del grupo América a LN+ junto a Eduardo Feinmann para completar la programación de la ultraderecha.

“No me voy a quedar con el cruce en sí, si es fuerte, vehemente o picante", inició Fantino al aire de Fantino a la Tarde. "Voy a tratar de no dejarme confundir por la forma y ver el fondo. El fondo a mí me duele”, expresó.

“Tengo entendido que hay muchos colegas de este canal dolidos con Jonatan. Enojados, dolidos, golpeados. Twittea festejando, y bienvenido si le va bien, un rating que hizo en su nuevo proyecto y diciendo que ahora trabaja con libertad”, continuó al tiempo que propuso que “primero, habría que definir qué es la libertad, quién es libre en este mundo".