La insólita situación se dio durante la noche del miércoles. Google Argentina se cayó y tuvo problemas con su dominio ".com.ar". Desde Twitter, usuarios especializados comenzaron a mostrar que dicho dominio había sido comprado o traspasado a otra persona, llamada Nicolás Kuroña. Según se observa en los datos, la nueva fecha de alta es el 21 de abril del 2021 y se extiende hasta el mismo día y mes del 2022.

En redes sociales se hizo viral la imagen de la página NIC Argentina, el organismo que registra todos los dominios en el país, donde se observa la data del nuevo propietario. "¡Ufa! El dominio no está disponible. No te preocupes, tenemos otros dominios disponibles para vos. Te sugerimos buscar otro similar que te represente. ¡Intentalo de nuevo!", expresan desde la web. "¿Tenés mejor derecho o interés legítimo sobre este dominio? Podés iniciar una Disputa", agregan, dejando en claro que la empresa podría recuperarlo rápidamente.

A través de información directa de Data Clave tras el insólito error de la empresa y a pesar de lo que uno creería en relación a su valor, el usuario pagó tan solo $540 para quedarse con dicho dominio. Por esta razón, diferentes usuarios y usuarias no pueden ingresar ni acceder a información a través del buscador en Argentina. Finalmente, en pocas horas, el dominio regresó a manos de Google Inc. y se aclaró la fecha de vencimiento: no era en abril, sino el 8 de julio del 2021. Hasta el momento, la empresa no dio precisiones de lo ocurrido.

Mirá:

Así se observa el buscador, totalmente caído:

La resolución: