La plataforma de pornografía Pornhub eliminó más de la mitad de todos sus contenidos, alrededor de 10 millones de videos, en una operación que busca evitar que se difundan videos ilegales. La medida comenzó a regir a mediados de diciembre y ya es un hecho para todo el contenido que se encuentra en la web. Además, la idea es exigirle una verificación a todos los usuarios que busquen compartir o publicar algo en ella.

En pocas horas, una de las páginas más famosas del estilo pasó de tener más de 13 millones de videos a apenas rozar los tres millones tras aplicar esta serie de medidas. Esta decisión fue impulsada por un artículo de The New York Times, que logró que Mastercard y Visa bloqueen diferentes pagos con sus tarjetas en el dominio Pornhub.

Cabe destacar que la idea de las medidas llevadas adelante están relacionadas a los casos de explotación sexual, maltratos y violaciones, según informó el periodista Nicholas Kristof, que estuvieron en el ojo de la tormenta durante los últimos meses. La plataforma atrae más de 3 mil quinientas visitas al mes. "La página está infestada de ese tipo de videos", aseguró. Además de esto, los empleados revisarán cada uno de los contenidos publicados antes de que sean visibles para los usuarios.

"Esto significa que cada parte de contenido alojado en Pornhub proviene de proveedores verificados, un requisito que plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat y Twitter aún no han establecido", aseguró la compañía. Los videos que no cumplían con esa condición, es decir la gran mayoría, ya no son accesibles y aparecen como "pendientes de verificación y revisión". Esto se realizará a lo largo del 2021.

Como ocurría en la mayoría de las redes sociales, cualquier usuario sea anónimo o identificado, podía subir cualquier tipo de contenido. Esto provocaba un aumento en el ciberacoso y en la distribución no consentida de imágenes. Hasta el momento, a pesar de compartir el mismo tipo de videos, otras plataformas de la competencia como Redtube, Youporn o XTube no han anunciado medidas similares.