Tras decidir que no volverá a América, la modelo Pamela David mostró su nuevo emprendimiento en las redes sociales. “Siento que hoy no entro en el ADN de América TV", reveló días atrás.

Su última vez con “Pamela a la tarde” fue en diciembre. Luego, no se la vio más en ningún programa. “Siento que hoy no entro en el ADN de América TV, no encontré el lugar para lo que a mí me gusta hacer”, afirmó. “Fue una decisión muy difícil, pero no extraño estar en tele. Me gusta lo que puedo hacer ahora en Instagram”, aclaró David.



A la vez, se quejó porque no le gusta meterse en la vida del otro y despotricó: “El invitado que falta el respeto y te dice cualquier cosa en la cara, no tengo ganas”.



Ahora, la modelo se volcó de lleno a las redes sociales y pasa sus días entretenidas con vivos de Instagram. Desde PamLive realiza entrevistas con diferentes personajes. Ya pasaron Bernardo Stamateas, Gabriel Rolón y Florencia Andrés.