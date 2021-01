La hija del "Cabezón" Ruggeri protagonizó un tenso intercambio con una usuaria de Instagram.

Días atrás, Cande Ruggeri anunciaba que había contraído coronavirus y pedía a todos que tuvieran especial cuidado antes de salir a la calle. Pasada la enfermedad y luego de recibir el alta médica, la modelo volvió a salir de su casa para dar un paseo por la vía pública y recibió un violento ataque en redes sociales, de parte de una seguidora. "Quedate en tu casa, idiota", escribió la usuaria, incomodando a la hija del "Cabezón" Ruggeri.

Cuando el 5 de enero comunicó la noticia de su infección, aseguró que padeció fuertes síntomas los primeros días: "Les quería contar que hace unos días me agarró covid-19. Lo quería contar yo para que sepan que estoy bien. Los primeros dos días no estuvieron buenos: levanté mucha fiebre, me sentí mal, con dolor de garganta, de espalda, se me inflamaron los ganglios. Fue horrible".

Pasaron los días y afortunadamente se recompuso. Una vez curada, la modelo volvió al ruedo con sus salidas a la vía pública mostrándole a sus seguidores todo su trayecto. La exposición en Instagram le costó caro ya que consiguió el enojo de una seguidora que le mandó fuertes mensajes, cuestionando su accionar en medio de la pandemia.

"Forr..., ¿ayer con coronavirus y hoy ya de alta? ¿Te hisopaste? Desparramando el virus, delirante. Quedate en tu casa, idiota", arremetió la usuaria escrachando la polémica actitud de Candela. Lo que ninguno de los seguidores de Ruggeri sabía es que esta misma mujer ya la había atacado en ocasiones previas. "Esta persona no para un segundo de insultarme", expuso en una historia y -acto seguido- decidió bloquear la cuenta.

Indignada, Cande mostró en su Instagram la captura de pantalla con el intercambio con la atacante y publicó un filoso descargo: "Ojalá encuentre algo que hacer de su vida con el tiempo al pedo que gasta en insultar. Ya la bloqueé, no quiero estas energías en mi vida". Incluso, resaltó que le dieron el alta el 8 de enero pero que "se guardó en casa por unos días más" para evitar salir a contagiar gente.

Cabe recordar que a principios de octubre el exfutbolista Oscar Ruggeri, padre de la modelo, y gran parte de la familia estuvieron enfermos. “Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien, cuidar de mis sobrinos. También me emociona un poco el no poder estar ahí con ellos. Por suerte y gracias a Dios están súper bien. Pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda”, expresó Cande en su momento.