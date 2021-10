Empleados de Netflix protestaron por el especial de Chapelle y se enfrentaron con fans del humorista

Cientos de empleados y empleadas de Netflix que se manifestaron ayer en Los Ángeles contra el especial de la plataforma "The Closer", del humorista Dave Chappelle, por sus comentarios sobre la identidad de género y las comunidad trans, se cruzaron con fanáticos del comediante que fueron a respaldarlo.

"Las vidas de los trans importan" o "la transfobia no es una broma" fueron algunas de las consignas que enarboló, según el sitio especializado Variety, Ashlee Marie Preston, periodista y la primera mujer trans en convertirse en editora de una publicación nacional, quien aseguró que habían invitado a Chappelle a conversar y fueron rechazados.

"Nos enfrentamos al surgimiento de la economía del odio -agregó Preston- y existe esta manipulación de la ciencia algorítmica que distorsiona la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y a los demás. Y creo que empresas como Netflix, Facebook e Instagram, lo aprovechan y monetizan. Y por eso creo que es importante presentarse hoy ".

El conflicto comenzó el 5 de octubre pasado cuando la plataforma estrenó el especial de Chappelle, quien incluyó en su monólogo varios chistes apuntados a la cuestión de la identidad de género y una defensa a la escritora inglesa J.K. Rowling, autora de la saga de libros de Harry Potter, acusada en varias ocasiones en las redes sociales por declaraciones calificadas como "transfóbicas".

Dichos elementos propuestos en el especial por el actor y comediante, uno de los más reconocidos y exitosos desde sus inicios en la escena humorística estadounidense durante la década de los 80, fueron muy mal recibidos por una enorme porción de las audiencias de la plataforma de streaming, que expresaron con mayor o menor virulencia su rechazo.

Pero la manifestación de ayer, que tenía la intención de mostrar solidaridad con la comunidad trans, se tensó con la llegada de un grupo de fanáticos del comediante que enarbolaron carteles con consignas como "Las bromas son divertidas" y "Netflix no cancele la libertad de expresión".

"Estamos protestando por esta huelga. Ellos tienen derecho a hacerlo, pero nosotros tenemos derecho a defender a Dave Chappelle y su libertad de expresión", dijo Gigi LaRoux, quien se identificó como partidaria de la comedia.

Un subconjunto de contramanifestantes, compuesto principalmente por mujeres blancas, gritó frases anti-trans, diciendo "amor propio, no cirugía", lo que parecía ser una referencia desdeñosa a los procedimientos de reasignación de género.

El evento atrajo, entre otras personalidades a Joey Soloway, responsable de la serie de Amazon Prime Video "Transparent", que se autopercibe como persona no binaria, y que consideró que las bromas de Chappelle "cruzaron una línea".

"Las personas trans están en medio de un holocausto", dijo Soloway en un discurso ante la multitud. Hay una crisis de suicidio, una crisis de intimidación, ansiedad, depresión, estado de emergencia por odio a sí mismo. Pero las personas trans también están aquí soñando. Soñar con seguridad, soñar con estar vivo, ser humano, pertenecer y tener algo de tiempo, que es un privilegio ".

La semana pasada, Netflix despidió a B. Pagels-Minor, un empleado no binario que, según afirma la compañía, compartió información sobre la economía y la audiencia de "The Closer" con Bloomberg. Pagels-Minor estuvo entre los oradores del evento. Leyeron una lista de demandas, pidiendo a Netflix que invierta más dinero en contenido trans y no binario y que apoye a más creadores trans y no binarios. Pagels-Minor y otros activistas dijeron que la programación de Netflix que tiene mensajes anti-trans debería tener advertencias.

Con información de Télam