Horóscopo fin de semana 23 al 25 de enero: las predicciones de Mhoni Vidente para cada signo.

Este fin de semana del 23 al 25 de enero estará cargado en términos de energías, así lo dejó en claro Mhoni Vidente, quien compartió sus predicciones para cada uno de los signos del zodíaco. El horóscopo permite conocer las energías disponibles y a partir de eso buscar el amor, el dinero y la buena salud.

Aries

Para Aries, el mensaje central del fin de semana es dejar de darle vueltas a lo que no suma. Tenés una gran capacidad para soltar lo que te lastima y ahora es clave usarla para empezar de nuevo. Son días ideales para pensar en una escapada o viaje a futuro, especialmente para marzo, y también para hacer cambios en casa: ordenar, pintar o renovar ambientes. Mantené distancia de personas con mala vibra o intereses ocultos, que podrían intentar aprovecharse de tu buen momento.

Tauro

Tauro encontrará su mejor energía el domingo 25 de enero. Es un buen momento para ordenar las finanzas y saldar deudas pendientes, lo que permitirá que el dinero vuelva a fluir con más estabilidad. Si estás pensando en hacerte un tatuaje, el consejo es avanzar, pero evitar referencias a relaciones actuales. En el plano amoroso, no todo se trata de decir verdades crudas: a veces, cuidar las formas ayuda a evitar conflictos innecesarios.

Géminis

El fin de semana invita a Géminis a mirar hacia adentro y replantearse algunas cuestiones personales. La clave estará en expresar lo que necesitás sin rodeos ni malentendidos. Es un gran momento para canalizar la energía en proyectos creativos y evitar caer en rumores o comentarios ajenos que puedan alterar tu ánimo. Usar tonos amarillos puede ayudarte a atraer prosperidad y claridad mental.

Cáncer

Para Cáncer, las cartas marcan un tiempo de armonía y reconciliaciones. Si hubo discusiones o tensiones con la familia o la pareja, el sábado se presenta como el día indicado para recomponer lazos. En lo económico, aparece una oportunidad pequeña pero con proyección a futuro. También será importante prestar atención a la salud: hidratarse bien y cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.

Leo

Leo atravesará un fin de semana en el que se sentirá protagonista. Hay avances y reconocimientos en el plano laboral, aunque será importante protegerse de la envidia ajena. Un ritual simple de protección puede ayudar a mantener el equilibrio energético. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer, pero el mensaje es claro: es tiempo de dejar atrás lo que ya no tenía un lugar en tu vida.

Virgo

Virgo tendrá días ideales para poner orden en distintos aspectos de su vida. Trámites legales o cuestiones vinculadas a papeles pueden demorarse un poco, por lo que la paciencia será fundamental. Es importante cuidar el cuerpo, mejorar la alimentación y descansar más de lo habitual. El número que acompaña este fin de semana será el 7.

Libra

El desafío de Libra será mantener el equilibrio. Habrá propuestas sociales y encuentros, pero conviene elegir bien con quién compartir el tiempo y la energía. Es un buen momento para comenzar una rutina saludable, ya sea una dieta liviana o actividad física moderada. En el plano económico, llega una noticia alentadora relacionada con un trámite que parecía estancado.

Escorpi

Escorpio vivirá un fin de semana intenso, marcado por el magnetismo y la pasión. Los solteros podrían cruzarse con alguien muy compatible, especialmente de Aries o Leo. En el trabajo, lo mejor será no contar de más sobre planes o proyectos futuros: la discreción será una gran aliada frente a energías negativas.

Sagitario

Sagitario sentirá fuertes ganas de salir de la rutina y buscar nuevas experiencias. Aunque el clima invite al descanso en casa, será positivo encontrar actividades que estimulen la mente. Habrá que prestar atención a objetos personales en espacios públicos. También se vislumbra el ingreso de un dinero extra, vinculado a una deuda antigua que finalmente se salda.

Capricornio

En plena temporada capricorniana, la energía de la abundancia acompaña. Es un momento ideal para cerrar acuerdos, firmar contratos o concretar ventas importantes. Sin embargo, el trabajo no debería opacar la vida afectiva: un gesto simple hacia la pareja este sábado puede fortalecer mucho el vínculo. El color recomendado para estos días es el rojo.

Acuario

Acuario celebra su cumpleaños y eso se reflejará en reuniones y festejos. El consejo es disfrutar, pero con moderación, especialmente en comidas y bebidas. El fin de semana es ideal para agradecer lo vivido y proyectar objetivos para el resto del año. Un regalo inesperado llegará para alegrarte aún más.

Piscis

Piscis deberá enfocarse en resolver asuntos legales o temas relacionados con propiedades y vehículos. La compatibilidad será alta con Cáncer y Escorpión. Compartir tiempo con mascotas, o incluso pensar en adoptar una, ayudará a elevar el ánimo. También conviene estar atento a posibles caídas o molestias en la pierna izquierda.