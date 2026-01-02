La unión entre animal y elemento ofrece una lectura más completa del perfil astrológico.

El horóscopo chino vuelve a captar la atención de cara a 2026, un año que despierta consultas sobre identidad, ciclos y energías personales. Este sistema milenario se basa en años completos y no en fechas exactas. Por eso, crece el interés por conocer los signos del horóscopo chino, los animales del horóscopo chino y el elemento que acompaña a cada nacimiento.

Horóscopo chino: cómo funciona el ciclo de los animales

A diferencia del zodiaco occidental, el horóscopo chino no se apoya en constelaciones ni meses, sino en un ciclo fijo de 12 animales. Cada uno rige un año completo y el orden se repite de manera ininterrumpida cada doce años, formando una rueda que estructura el calendario lunar.

Los animales del horóscopo chino siguen una secuencia establecida por una antigua leyenda oriental. Según la tradición, una carrera organizada por el Emperador de Jade definió el orden en el que cada animal ocuparía su lugar dentro del calendario. Ese relato dio origen a la estructura que continúa vigente en la actualidad.

Signos del horóscopo chino: los 12 animales y su orden

Los signos del horóscopo chino, en el orden tradicional, son: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Cada uno simboliza rasgos particulares asociados a la personalidad, la forma de vincularse y la energía predominante de quienes nacen bajo su influencia.

Para identificar el animal correspondiente no es necesario conocer el día ni el mes de nacimiento. En el horóscopo chino, el año es el dato clave, ya que cada signo gobierna un período anual completo. En este marco, 2026 estará regido por el Caballo, uno de los animales del horóscopo chino más vinculados con la vitalidad y el dinamismo.

Qué animal del horóscopo chino corresponde según el año de nacimiento

La asignación del animal se realiza de manera directa según el año en que se nació.

La Rata corresponde a 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020.

corresponde a 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020. El Buey rige a quienes nacieron en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

rige a quienes nacieron en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. El Tigre incluye los años 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022.

incluye los años 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. El Conejo abarca 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023.

abarca 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. El Dragón corresponde a 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024.

corresponde a 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024. La Serpiente rige 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025.

rige 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025. El Caballo se asocia a 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026.

se asocia a 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026. La Cabra incluye 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027.

incluye 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027. El Mono corresponde a 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028.

corresponde a 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028. El Gallo rige 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029.

rige 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029. El Perro incluye 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

incluye 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030 El Cerdo corresponde a 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031.

El elemento se determina a partir del último número del año de nacimiento.

Los elementos del horóscopo chino: cómo identificarlos

Además del animal, el horóscopo chino incorpora cinco elementos fundamentales que completan la lectura del signo. El elemento también se define a partir del año de nacimiento, específicamente por el último número del año, y aporta matices energéticos adicionales.

Los elementos se identifican de la siguiente manera:

Metal : años terminados en 0 o 1

Agua : años terminados en 2 o 3

Madera : años terminados en 4 o 5

Fuego : años terminados en 6 o 7

Tierra: años terminados en 8 o 9

La combinación entre animal y elemento permite una interpretación más profunda dentro de los signos del horóscopo chino, ofreciendo una visión integral del perfil energético de cada persona en el ciclo que se extiende hacia 2026.