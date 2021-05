Ángel de Brito reveló que en América TV ya nadie se banca a Horacio Cabak.

Hace unos días Ángel de Brito dio a conocer la noticia de que Horacio Cabak y su esposa Verónica Soldato habían terminado su relación tras 27 de matrimonio en medio de infidelidades por parte del ex modelo. El escándalo fue creciendo tanto con el correr de los días que Cabak instruyó a sus letrados para que pidieran una medida cautelar con el fin de que no se hable de su ruptura en los medios. Enojado por el bozal legal, de Brito destapó las internas que se viven en América TV con Cabak donde "lo odian todos".

El bozal legal que Horacio Cabak pidió ante la Justicia generó mucho enojo entre los periodistas de espectáculos más importantes de la televisión. “Nadie me preguntó mi opinión pero a mí lo de la cautelar de Cabak me parece una forrada; y una censura a la libertad de expresión", escribió Rodrigo Lussich en su cuenta de Twitter. Según Ángel de Brito, Lussich junto a Adrián Pallares y Fabián Doman son los conductores que están muy enojados con Cabak porque el ex modelo intentó quedarse con la conducción de Intrusos e Intratables.

"Iúdica ya no se lo fuma más. Ahora lo tiene porque le sirve, pero en cuanto pueda, se va a deshacer de él, te lo firmo", comenzó asegurando el conductor de Los Ángeles de la Mañana. En las últimas horas Jorge Rial se metió en la polémica al compartir al aire un audio que le envió el mismo Cabak, algo que de Brito también se encargó de aclarar el trasfondo: "Cabak le pidió la escupidera, le mandó mensajes, un audio, y Jorgito dijo que iba a seguir opinando igual. Ahora le manda mensajes todos los días, entró en una dimensión desconocida".

"Vayan a preguntarle a Doman lo que piensa sobre Cabak. Le quiso serruchar Intratables", continuó revelando Ángel de Brito sobre las internas que se viven en América TV. Nancy Duré se comunicó con el conductor del ciclo político, que se hizo el desentendido y aseguró que su relación con el ex modelo es "normal". "Doman miente", replicó de Brito, dando a entender que su versión sobre las internas en el canal de Daniel Vila y Claudio Belocopitt es cierta.

“Pregúntenle a Pallares y Lussich si Cabak no se movió para conducir Intrusos”, agregó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. En su momento, cuando se supo que Jorge Rial no iba a continuar conduciendo el histórico ciclo de la farándula, se rumoreaba que Horacio Cabak era uno de los posibles reemplazantes, algo que no terminó sucediendo ya que finalmente Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron cargo del mismo.