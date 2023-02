Servicio de Disney en Hong Kong elimina episodio de "Los Simpson" con referencia a "trabajo forzado"

Walt Disney Co retiró un episodio de la exitosa serie de dibujos animados "Los Simpson" que contiene una referencia a "campos de trabajo forzado" en China de su servicio de transmisión en Hong Kong, según una verificación del servicio.

El episodio "One angry Lisa", que se emitió por primera vez en octubre por televisión, no está disponible en el servicio de streaming Disney Plus de la empresa estadounidense en Hong Kong, según una revisión de Reuters. El Financial Times informó por primera vez de la ausencia del episodio.

Reuters no pudo establecer cuándo se eliminó del servicio de Hong Kong y Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En el episodio, al personaje de Marge Simpson se le muestran imágenes de la Gran Muralla China durante una clase de ejercicios mientras su instructor dice: "Contempla las maravillas de China. Minas de bitcoines, campos de trabajo forzado donde los niños fabrican teléfonos inteligentes".

China niega cualquier sugerencia de que exista el trabajo forzado. Los grupos de derechos humanos y los gobiernos occidentales acusan desde hace tiempo a Pekín de abusos contra miembros de la minoría étnica principalmente musulmana uigur en la región occidental de Xinjiang, incluido el uso de trabajos forzados en campos de internamiento.

En 2021, Disney eliminó un episodio de "Los Simpson" que hacía referencia a la represión de la plaza de Tiananmen en 1989 cuando lanzó por primera vez su servicio Disney Plus en Hong Kong.

La antigua colonia británica de Hong Kong tiene libertades especiales bajo una fórmula de "un país, dos sistemas" acordada cuando fue devuelta a China en 1997, pero los activistas por la democracia locales dicen que Pekín ha estado erosionando esas libertades a lo largo de los años.

Con información de Reuters