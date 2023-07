Harry Potter reinicia como serie de televisión

La saga del “niño que sobrevivió” vuelve a comenzar desde el inicio, pero esta vez en formato de serie. Van a ser 7 temporadas, una por cada libro de la obra literaria.

Fotograma de Harry Potter y el prisionero de Azkabán (2004).

El inicio, casi místico, de Harry Potter se remonta a 1990. Según la autora, J.K. Rowling, ocurrió un día en el que estaba viajando en tren de Manchester a Londres. No sabe bien por qué se imaginó a ese niño que desconocía sus poderes mágicos hasta que le llegaba una carta de un colegio de magia y hechicería. Pero recuerda que, al llegar a su departamento en la capital inglesa no pudo parar de escribir sobre esta historia que, durante los próximos años, la fascinaría por completo y que, además, cambiaría su vida para siempre.

El primer libro de la saga, Harry Potter y la piedra filosofal, fue finalmente publicado en 1997. Hoy, 26 años después de ese momento, este universo mágico sigue creciendo hacia distintos formatos. Ha habido películas, un spin-off cinematográfico, videojuegos, una obra de teatro, parques temáticos, experiencias inmersivas y un sinfín de productos de merchandising. Cuando parecía que ya habían agotado todas las posibilidades se anunció que Harry Potter volverá a la pantalla, pero en este caso a la de los hogares: se convertirá en una serie de televisión.

La serie propone volver a revivir al joven mago y sus amigos, pero esta vez siendo más fieles a los libros. Este sería el motivo principal para rehacer la saga, pero en un formato de más larga duración. De esta forma, los espectadores podrán conocer personajes y situaciones solo narradas en los libros. Las películas, debido a sus 2 horas o poco más de extensión, tuvieron que condensar muchos elementos presentes en la obra literaria. La primera versión cinematográfica de la saga se estrenó en 2001 y la última en 2011, todas con la producción de Warner Bros. La serie saldrá en Max, una nueva plataforma de streaming que aúna Warner Bros. Discovery y HBO Max en un solo lugar. Max todavía no fue lanzada en Latinoamérica, pero se estima que lo hará durante los últimos meses del año.

Al igual que en las películas, J.K. Rowling ocupará un lugar importante como productora ejecutiva. Ella había controlado de muy cerca muchos aspectos de la adaptación cinematográfica de su obra, como contenido de los guiones, la elección del casting (que quiso que fuera británico en su gran mayoría debido a que la historia transcurre en Reino Unido) e incluso ayudó aconsejando a actores sobre distintos comportamientos de los personajes. Sobre este nuevo proyecto, Rowling dijo: “El compromiso de Max de preservar la integridad de mis libros es importante para mí, y estoy emocionada de ser parte de esta nueva adaptación que permitirá un grado de profundidad y detalle solo posible en una serie de televisión de larga duración”.

Otro involucrado en la versión cinematográfica de Harry Potter y que, al parecer, también formará parte de la serie es David Heyman, quien se hizo con los derechos de adaptación de la saga en 1999 y, desde entonces, ha producido todas las películas relacionadas. Es un gran conocedor y apasionado de la obra de Rowling, que, al igual que la propia escritora, se ha asegurado de ser lo más fiel posible al texto original.

Como es de esperar, todavía no se conoce fecha de estreno. A partir de ahora, comienza una ardua búsqueda de actores, guionistas, showrunner y demás profesionales que formarán parte de la próxima serie. Max aseguró que no escatimarán en gastos y que esperan que llegue a ser una hiperproducción al estilo de Game of Thrones, serie lanzada por HBO entre 2011 y 2019, famosa por sus capítulos que tienen un trabajo, una duración y un presupuesto dignos de una película.

En las redes ya comenzó la especulación sobre quiénes serán los encargados de, esta vez, darle vida al famoso trío de magos: Harry, Ron y Hermione. También hay sospechas sobre posibles cameos de los actores de la versión cinematográfica. No sería una posibilidad tan remota teniendo en cuenta que Warner Bros. sigue involucrada en este nuevo proyecto.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, mostró su entusiasmo con la serie: “Mi esposa y yo leemos los libros de Harry Potter a cada uno de nuestros tres hijos. Es realmente conmovedor que durante diez años consecutivos la gente pueda ver Harry Potter en HBO”. Mientras tanto, el presidente y director ejecutivo de HBO Max, Casey Bloys, dijo: Estamos encantados de brindarle al público la oportunidad de descubrir Hogwarts de una manera completamente nueva. Harry Potter es un fenómeno cultural y está claro que existe un amor y una sed muy duraderos por el Mundo Mágico”.

Habrá que esperar para tener más novedades sobre este proyecto que traeré de vuelta a los emblemáticos personajes de una de las franquicias más famosas y millonarias del mundo.