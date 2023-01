La fuerte reacción de Marcos con Camila en Gran Hermano: "¿Qué parte no entendiste?"

Marcos Ginocchio se cansó de Camila Lattanzio y le paró el carro después de reiteradas actitudes que no le gustaron. El video del tenso momento por Telefe.

Marcos Ginocchio se enojó con Camila Lattanzio mientras se encontraban en el sauna ubicado en el patio de la casa de Gran Hermano. La participante que entró a través del repechaje insistió una y otra vez para reventarle un grano de la espalda y el joven oriundo de Salta se negó rotundamente.

"No, gracias", contestó pacíficamente Marcos a la pregunta de Camila sobre si le podía reventar un grano. En el mismo lugar estaba Maxi, quien revoleaba miradas por la tensa situación. "Es este nomás", volvió a arremeter la hermana de la futbolista de Boca Florencia Lattanzio.

"No. Muchas gracias", respondió seco Marcos, a quien se lo notaba fastidioso. "Es un pedacito", pidió de manera reiterativa. Allí fue cuando Maxi se metió y le puso los puntos de una manera contundente. "Camila, te está diciendo que no ¿qué parte no entendés?", lanzó.

Frente a esta situación, los seguidores de Gran Hermano volcaron sus sensaciones en las redes sociales. "Qué incómoda me pone Camila hostigándolo a Marcos"; "Por favor saquen a Camila"; "Y sigue y sigue Camila", fueron algunos de los comentarios expresados.

Preocupación por la fuerte caída de Marcos en Gran Hermano

En las últimas horas se vivió con preocupación en redes sociales la fuerte caída que sufrió Marcos al borde de la pileta de Gran Hermano, ya que podría haber sido muy grave. Un usuario en Twitter logró captar el momento exacto del momento en que uno de los participantes más queridos del reality de Telefe y se volvió viral.

Desde que comenzó Gran Hermano por la pantalla de Telefe, Marcos Ginocchio se convirtió en uno de los integrantes más queridos de la competencia tanto por el público como por los mismos participantes. Su estilo tranquilo y alejado de las polémicas lo hizo no solo llegar hasta esta avanzada etapa del reality sino también ser uno de los grandes candidatos a llevarse el gran premio.

Pero en las últimas horas Marcos fue tendencia en las redes sociales por una fuerte caída que tuvo al borde de la pileta. El joven de 22 años oriundo de Salta estaba metiéndose en la piscina para refrescarse cuando se resbaló en uno de los escalones y cayó. Pero afortunadamente sus rapidez de reflejos lo salvó de lastimarse seriamente y solo tuvo un golpe.