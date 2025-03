Inesperado error en Google: qué datos perdieron los usuarios

Un error de Google afectó a los usuarios de la aplicación.

Los usuarios de Google Maps se vieron afectados por un reciente error que ocurrió en la aplicación, que se vio reflejado en una de las funciones. Se trata de una pérdida en la información de aquellas personas que usan la interfaz, sobre la que se explayaron desde la sede central de la empresa.

Se conoció que la información perdida por este error es irreversible, a no ser que los usuarios hayan hecho copias de seguridad. "Experimentamos brevemente un problema técnico que causó la eliminación de datos del timeline para algunas personas. Casi todos los que tenían copias de seguridad cifradas podrán restaurar sus datos. Desafortunadamente, quienes no tenían activadas las copias de seguridad no podrán recuperarlos”, explicó un representante de Google, según citó TN.

Las redes sociales se llenaron de posteos en clave de queja hechos por los usuarios de Google Maps que notaron el error en la aplicación y los datos que habían perdido. La información perdida por estas personas es el historial de lugares visitados, sobre los que se guardan la ubicación e imágenes de los mismos, datos muy importantes para quienes revisitar algunos sitios o simplemente tener un archivo de su recorrido para poder recordarlo.

Desde Google anunciaron que a partir del 18 de mayo la cronología de los lugares visitados dejará de estar disponible en la aplicación y pasará a formar parte de cada dispositivo y dejará de estar en la nube, por lo que ocupará espacio en los mismos. En cuanto a la privacidad de los usuarios, se trata de un avance ya que cada persona tendrá sus datos más resguardados de esta manera.

Cuáles son los mejores 5 celulares para comprar en 2025, según la Inteligencia Artificial

1. Samsung Galaxy S25 Ultra: el Titán de la Innovación

Este gigante de Samsung seguirá superándose. Podés esperar una cámara revolucionaria con IA mejorada, un rendimiento ultrarrápido y una pantalla deslumbrante. El S Pen, por supuesto, estará presente, potenciando tu creatividad y productividad.

2. iPhone 17 Pro Max: la Elegancia y Potencia de Apple

Apple no se quedará atrás. El iPhone 17 Pro Max promete un chip A19 Bionic aún más poderoso, una cámara con capacidades fotográficas y de video que desafían los límites y, además, un diseño sofisticado que te enamorará.

Google.

3. Xiaomi 15 Ultra: el Rey de la Relación Calidad-Precio

Xiaomi seguirá sorprendiendo con su combinación de especificaciones de alta gama y precios competitivos. El Xiaomi 15 Ultra destacará por su cámara versátil, su batería de larga duración y su carga ultrarrápida.

4. Google Pixel 10: la Inteligencia Artificial en tus manos

Google llevará la IA a otro nivel con el Pixel 10. Podés esperar una experiencia de usuario intuitiva, una cámara que captura fotos y videos increíbles en cualquier condición, y actualizaciones de software rápidas y fluidas.

5. OnePlus 13: el rendimiento al máximo nivel

OnePlus continuará enfocándose en el rendimiento puro. El OnePlus 13 será un monstruo para los gamers y los usuarios exigentes, con un procesador de última generación, una pantalla de alta frecuencia de actualización y una carga ultrarrápida.