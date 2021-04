Estallaron los memes tras la compra del dominio de Google Argentina

Un insólito suceso tuvo a Google Argentina en el centro de la escena este miércoles por la noche: se cayó durante varios minutos, aparentemente porque se habría vencido el dominio de la misma, y en el registro oficial de sitios web del país apareció el nombre de un joven argentino que aseguró haber comprado la titularidad de la URL. “Vi el nombre de google.com.ar disponible y lo compré, legalmente como corresponde”, reveló el protagonista de la historia.

Pasadas las 22.30, la página del buscador más popular del mundo no funcionaba y en redes sociales se viralizó la falla que presentó el sitio de Google en el país. “No se puede acceder a este sitio web”, era la leyenda que figuraba al intentar ingresar.

En el transcurso comenzó a circular la versión de que la propiedad del dominio se había vencido. Se viralizó una captura de pantalla de un usuario que buscó google.com.ar en el sitio Nic Argentina, responsable del registro y administración de los dominios .ar, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, y allí se encontró con la sorpresa: “¡Ufa! El dominio no está disponible”. Había dejado de figurar la razón social de la compañía, reemplazada con los datos del “nuevo dueño”: Nicolás David Kuroña.

A través de información directa de Data Clave tras el insólito error de la empresa y a pesar de lo que uno creería en relación a su valor, el usuario pagó tan solo $540 para quedarse con dicho dominio. Por esta razón, diferentes usuarios y usuarias no pueden ingresar ni acceder a información a través del buscador en Argentina. Finalmente, en pocas horas, el dominio regresó a manos de Google Inc. y se aclaró la fecha de vencimiento: no era en abril, sino el 8 de julio del 2021.

Estallaron los memes por la compra del dominio de Google Argentina

Recién el jueves por la madrugada, el sitio del buscador comenzó a funcionar nuevamente y en Twitter hubo decenas de memes generados por la situación. La inmensa mayoría hizo relación al orgullo argentino por haber vencido a un gigante como Google en algo tan simple.

Los mejores memes: